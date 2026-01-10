為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    （新北）整治有成 板橋湳仔溝又見花嘴鴨

    2026/01/10 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    板橋湳仔溝整治後恢復豐富生態。（記者翁聿煌攝）

    新北市板橋湳仔溝整治後，去年花嘴鴨群罕見現蹤，這兩天有數十隻冬候鳥花嘴鴨出現在津渡橋下，數量不少，許多民眾在兩岸散步時，看到鴨群低頭覓食、展翅飛翔，成為都市河廊中美麗的風景，感受到湳仔溝豐富、多樣的生態。

    第2年報到 津渡橋下數十隻

    水利人士表示，花嘴鴨喜好棲息在水生植物豐富的水域，回想湳仔溝早期髒臭凌亂，被戲稱為「新北四大黑龍江」之一，當時幾乎無人相信環境能有翻轉的一天，水利局自二〇〇七年起分三階段整治，先後完成污水截流、底泥固化減臭，並加強稽查污染、提升污水接管率等，經過這幾年的努力，把湳仔溝的水弄乾淨，也將消失的自然生態找回來。

    昔日髒臭「黑龍江」 恢復自然生態

    台北市野鳥學會總幹事陳仕泓表示，花嘴鴨為雜食性水禽，體長約五十至六十公分，嘴端呈鮮黃色，主要以水生植物、甲殼類及昆蟲為食，以往是冬候鳥，現在逐步成為留鳥或夏候鳥，湳仔溝水域成功吸引花嘴鴨群，顯示這裡環境適宜，期待鴨群能在當地成功繁殖，讓湳仔溝成為孕育野生動物的生態搖籃。

    水、陸域調查 喜見160多種生物

    根據最新湳仔溝水、陸域生態調查，發現鳥類、兩棲類、魚類及昆蟲等物種已累計一百六十多種，為各種生物提供合適棲息與覓食環境，目前的冬季時節，除了可以看到為數十隻的花嘴鴨，還有蒼鷺、白鷺鷥等飛鳥在河面覓食，構成一幅都會生態美景。

    水利局長宋德仁表示，花嘴鴨能成群現蹤且連續兩年報到，表示湳仔溝的水質與生態已經改善，足以提供穩定的食源與棲息環境，他也提醒民眾造訪湳仔溝時，以「不驚擾」為原則，安靜地從遠距離捕捉花嘴鴨的可愛蹤跡。

    板橋湳仔溝整治後恢復豐富生態，花嘴鴨群再度現蹤，成為民眾觀賞和攝影的嬌點。（記者翁聿煌攝）

