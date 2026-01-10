為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《加班 錢反而少》課輔鐘點費偏低 花蓮教師團體籲調高

    2026/01/10 05:30 記者花孟璟、林曉雲／綜合報導

    教育部去年底宣布調漲高國中小代課及兼任教師鐘點費、導師費，但花蓮縣教師會、教師工會昨反映，在教育部調高鐘點費後，反而讓「加班性質」的課後輔導鐘點費低於上班時間，希望可通盤考量一併調高；教育部昨晚說明，課後鐘點費和代課鐘點費的性質不同，中央與地方政府會持續蒐集各方看法及相關團體意見，進一步審慎評估。

    教部︰蒐集各方意見再評估

    蓮縣教育處長翁書敏說，有發現加班費性質鐘點費低於上班期間鐘點費的不合理現象，正在估算如加計課後輔導鐘點費將增加多少經費，也會與各縣市教育處討論該如何調整。

    花蓮縣教師會秘書長陳源豐指出，教育部調高國中小代課、兼任和超鐘點教師上班期間的鐘點費，國中調升至四百五十五元、國小調升至四百〇五元。但依縣府教育處的相關實施要點，課後幼兒留園照顧服務人員鐘點費為四百元；國中課後輔導每節鐘點費為四百五十元，國小每節鐘點費為三百廿元；又「花蓮縣國民中小學課後輔導及國民小學課後照顧服務班實施計畫」也規定，國中每節鐘點費為四百五十元，國小每節鐘點費為四百元，出現加班性質的鐘點費比正常上班時間低的不合理現象。

    教師會呼籲，縣府應儘速邀請相關單位研商修訂前述相關要點及計畫，調漲教師及教保員課後課業輔導、照顧，具有加班費性質的鐘點費，並追溯到教育部規定的去年九月一日起實施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播