新建啟用 中市六寶派出所守護中科、清泉崗

六寶派出所位於中清路上，設計感十足。（記者張軒哲攝）

台中市大雅區隨著中科周邊的企業進駐、人口成長，治安與交通案件逐年大幅增加，已加重大雅地區警察的勤務負荷，大雅分局新建六寶派出所嶄新辦公廳舍九日舉行新建工程落成典禮，守護中科園區與台中機場周邊治安。

台中市長盧秀燕昨日主持剪綵儀式致詞指出，六寶派出所所在區域鄰近中科園區、台中國際機場與沙鹿交流道等交通要衝、產業蓬勃發展，因此，新派出所的設立與廳舍的建置，不只是地方期待，更是維護治安與提升服務品質的必要一步。

大雅分局長劉明興表示，六寶派出所原本是由大雅派出所劃分而來，過去大雅派出所需負責六寶里等八個里，轄區人口超過五萬二千人，是大雅分局中最繁重的派出所之一，甚至最遠距離達將近九公里，巡邏與勤務往返費時，影響效率。

嶄新六寶派出所地處中清路上，在清泉崗空軍基地大門對面，六寶所長楊國興指出，將分擔原大雅派出所的忠義里、六寶里、秀山里及橫山里等區域治、交安，能更有效掌握治安狀況、縮短警勤反應時間，並提升交通事故處理、犯罪預防及各項為民服務的效率。

