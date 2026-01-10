《中市長參選人》綠︰應納私校 藍︰加碼至高中

台中市長盧秀燕宣佈新學年度起公立國中小學營養午餐全面免費，因私校學生被排除在外引反彈，民進黨台中市長參選人、立委何欣純九日強調，盧秀燕政策做半套「把學生切成兩個世界」貼標籤，喊話未來要連私立學生都照顧；國民黨中有意挑戰市長寶座的立委楊瓊瓔加碼喊公私立高中一併補助；立法院副院長江啟臣則說，若財政許可，可再擴大實施；對此，盧秀燕沒有回應。

未納私校 學生切成兩個世界

何欣純表示，盧秀燕午餐免費政策急轉彎，卻僅補助公立國中小學生，多達二萬餘名私校學子被忽略、被捨棄，這種作法形同把孩子「切分成兩個世界」貼上了標籤，營養午餐免費政策重點不光是免費，更重要的是要讓孩子吃得好、吃得飽兼顧食安等，基於兒童福利政策一致化、公平性、合理性，公私立學校的學生應一視同仁、平等對待。

何欣純︰盧做不足的 我來做

她強調，「盧秀燕做不足的，何欣純來做」，未來推公私立國中小學營養午餐全面免費。

楊瓊瓔︰小學到高中職免費

楊瓊瓔說，教育政策照顧學生不應分公立、私立，甚至照顧族群應再擴大，她加碼喊出，應擴大實施補助範圍從公私立小學到高中職學生的營養午餐全面免費，讓全台中的孩子都能吃得營養，不要輸在起跑點。

江啟臣︰讓家長負擔更少

江啟臣則說，台中市已公佈公私立國中小學午餐免費，未來若財政許可，可再擴大實施照顧對象，讓學生吃得更好、家長負擔更少。

盧秀燕說，台中市財政困難，為了孩子權益，市府即便財政壓力沉重，也將排除萬難推動營養午餐免費政策；至於是否擴大補助私校學生營養午餐，盧秀燕僅微笑並未回應。

