盧秀燕喊營養午餐免費 竟要中央補助

台中市推動國中小免費營養午餐政策，台中市長盧秀燕昨日卻喊話中央應補助縣市營養午餐預算。（記者廖耀東攝）

議員批倉促無配套跟進 「自己請客要中央買單」 只顧收割政策紅利

台中市長盧秀燕八日突襲式宣佈下學年起公立國中小學午餐免費，昨日卻喊話中央應補助縣市營養午餐預算，並稱每個總統在競選時都說孩子國家養，現在卻變地方在養；多名議員質疑她倉促無配套下跟進午餐免費政策後，又跟中央哭窮，「自己請客要中央買單」，只顧收割政策紅利；況且新財劃法下台中年增二九五億，財源無虞。

請繼續往下閱讀...

盧︰每個總統競選都說孩子國家養

台中市多年來不少議員不分黨派在議會爭取營養午餐免費未果，繼台北市宣佈推出營養午餐免費政策後，盧秀燕突跟進宣佈公立國中小學營養午餐免費，昨日卻指出，全國廿二個縣市近半數要提供免費營養午餐，每個總統在競選時都會提到「孩子國家養」，現在卻是地方政府在養，中央一年有近三兆預算，國家應統一編列預算，以齊一的標準照顧全國的孩子。

新財劃法台中年增295億 財源無虞

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，盧秀燕宣佈午餐免費隔天就向中央哭窮，「自己請客卻要中央買單」，她聲稱的「財政困難、排除萬難」完全是假議題，新版財劃法下台中市每年可多出近二九五億預算，連財政狀況遠不如台中的彰化、南投，早已獨力負擔免費午餐，盧秀燕還在裝傻哭窮，政治算計只想收割政策紅利。

市議員陳淑華也說，盧秀燕跟中央要錢的舉動正好證明她的免費政策只是看風向、怕輸台北市長蔣萬安下「硬跟」，結果完全沒配套；假哭窮掩飾她任內大賣千億土地，新財劃法又能年增二九五億的事實，錢不拿來辦免費營養午餐，又想卸責中央，中央推〇到六歲國家養政策補助育兒津貼等均是事實，促她別再模糊焦點。

挨批錢砸購物節 照顧孩子斤斤計較

市議員江肇國也批評，中央擴大育兒津貼、育嬰留職停薪等，落實國家養政策，多年來盧秀燕大把預算拿去辦購物節、「各種莫名其妙的節慶活動」，真正該照顧孩子的時候，卻開始斤斤計較，甚至又推「中央處理器」，「這種格局還想選什麼總統」。

台中市推動國中小免費營養午餐政策。 （記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法