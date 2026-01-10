為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    店家借簡舒培掛廣告遭查 北市環保局：檢舉查無違規

    2026/01/10 05:30 記者甘孟霖、孫唯容／台北報導
    民眾發文表示，自家店面借台北市議員簡舒培掛看板，昨突被台北市環保局人員詢問。（擷取自臉書）

    民眾發文表示，自家店面借台北市議員簡舒培掛看板，昨突被台北市環保局人員詢問。（擷取自臉書）

    今年底將舉行地方選舉，各黨派陣營參選人陸續掛起看板、帆布等廣告文宣，不過，根據《台北市競選廣告物管理自治條例》，競選廣告物設置期間，自候選人競選辦事處登記次日起至選舉投票日止；因此現階段只能設置一般廣告，對廣告上揭露資訊有所限制。民進黨籍市議員簡舒培近日廣告刊登當天就遭檢舉，環保局一週後至現場稽查，雖並未違規，但她也質疑是否查水表？選舉年廣告物這麼多，每一件市府都這麼積極查嗎？不會累死基層嗎？

    一名民眾於八日晚間發文指出，當天下午突有自稱台北市環保局人員到她店裡詢問，是否有同意簡舒培掛上帆布廣告，她表達是她請簡舒培來掛的；環保局人員則說「妳答應的就好，沒事了」。貼文引發許多網友討論，質疑是否查水表，面對藍營民代的廣告物有同樣標準？簡舒培也留言表示，蔣萬安市府有必要這麼緊張嗎？怕什麼呢？對面的牆壁就是張貼國民黨議員的帆布，是不是有統一標準，環保局都有派人去「詢問」？她也透露，該店家過去是罷免友善店家，有收受連署書，或許也因此被盯上。

    環境清潔管理科科長陳浩彰表示，此案為建管處去年十二月卅一日接獲反映，指金山南路二段一一一巷口兩側設有政治人物看板，認有滋擾社區安寧之虞，移請環保局大安區隊派員現場查察。經區隊派員經確認兩面看板均已取得所有權人同意，且未違反《台北市廣告物管理自治條例》第廿三條規定。

