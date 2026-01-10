基北北桃TPASS恐斷炊 綠批蔣萬安縱容藍委

立院國民黨團昨仍未提案付委審查 許淑華指不審預算就是薪水小偷

立法院至今未審議二〇二六年中央政府總預算，恐影響TPASS通勤月票補助，國民黨團預計提案，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查，市長蔣萬安昨受訪還為此感謝立院國民黨團力挺，不過昨總預算付委案表決仍未過關，國民黨也未另外提案。民進黨籍北市議員許淑華直言，根本問題在薪水小偷不審預算，蔣萬安不要求黨籍立委審預算就是縱容。

公運處︰自編預算可撐到5、6月

基北北桃有不少民眾使用TPASS通勤月票，不過因總預算遲未審議，TPASS通勤月票恐斷炊。台北市副市長林奕華八日出席行政院會後表示，基北北桃TPASS剩餘款加上四市的自編預算，到五、六月經費都足夠，四縣市將在一月十二日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，提出後續因應方法。

台北市公共運輸處表示，今年在TPASS補貼業者預算編列九．二九億元，加上台北捷運的回饋金，總共約十四．六七億元預算將進入TPASS專戶的大水庫中，各縣市近期陸續通過相關預算，預計可支應至五、六月。

許淑華批評，重點還是在於部分立委不審預算當薪水小偷，地方議會都加班審預算，就是怕影響到民眾的福利，立委的職責就是質詢、監督政府與審預算，有任何問題意見都應該要經過審查討論，再來刪減或提出疑問，而非擺爛。

她說，還是呼籲蔣萬安，身為首都的市長格調要高一點，不要玩政黨惡鬥，趕緊拜託台北市的立委審預算，沉默等同於縱容薪水小偷。

