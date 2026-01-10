輝達落腳北士科都計案 月底審議

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，該案已於一月八日完成都市計畫變更案公開展覽，將於廿六日進行審議。此外，輝達預計在一月中送交投資計畫書，北市府也將在一月底前完成審查，若兩項行政作業都依照進度，黃仁勳將在月底來台參加公司尾牙時參與簽約儀式。

北士科產業發展專區位在洲美平原東南側，專區內基地T16由金仁寶企業總部得標，興建地下四層、地上五十五層的金仁寶企業總部，預計二〇二八年完工啟用；T17、T18基地北市府預計在農曆年前，與輝達簽訂地上權合約；其他市有地T3、T4、T12基地正招標規劃中。

為因應輝達海外總部進駐，並配合其「星艦」總部設計需求，台北市政府啟動都市計畫變更，廢除T17、T18間十五公尺寬道路，合併兩基地為同一基地；配合建物設計需求，將法定建蔽率由五十％調整為七十％，並解除建物最大對角線、最大牆面線的限制。

T17、T18將以士科路進出至主幹道福國路 ，基地北側臨高架橋樑文林橋的路幅較窄，因此在T17、T18基地西側、北側劃設五公尺道路用地，將西側士科路由十五公尺拓寬至廿公尺、北側福國路由四十公尺拓寬至四十五公尺，並放寬基地臨路側皆可設置停車場出入口，紓解開發衍生的交通壅塞。

