北市關渡、洲美平原開發 規劃改城鄉區

北士科與洲美、關渡平原位置圖

內政部駁回 要求維持農業區 蔣萬安︰立場不變 積極溝通

輝達總部確定落腳北投士林科技園區，北投區多名里長昨在座談會上提案，要求市府盡速啟動鄰近洲美平原後續規劃；市長蔣萬安表示，市府已將關渡平原、洲美平原的國土功能分區規劃為城鄉發展地區第一類（簡稱城鄉一）。都市發展局說明，未來洲美平原將改為都市化程度較高，其住宅或產業活動高度集中的用地。

將做住宅或產業活動高度集中用地

都發局表示，目前北士科第一階段開發完成，後續將進入第二階段產業與生活機能深化發展，鄰近的洲美平原是台北市僅存的大規模平原農業區，長年限建、未徵收，缺乏整體規劃，北市府經多次「台北市國土計畫審議會」修正通過，定調該區域由農業區改為城鄉發展地區中的第一類（城鄉一），洲美平原將改為都市化程度較高，其住宅或產業活動高度集中的用地。

中央︰兼顧都市發展與農業生產

不過，北市府將計畫送至中央後，內政部要求市府維持農業發展地區中的第五類（簡稱農發五），為都市計畫農業區，保留做農業使用的土地，兼顧都市發展與農業生產及環境保育功能，但蔣萬安昨表示，市府朝有限度開發的立場不變，絕不走回頭路。

北士科延伸 北投區里長催規劃

洲美里里長陳照梅在會中表示，根據她觀察，洲美平原已有中鼎建設、遠雄的商周大樓完工，預計今年六月就有一至二千人進駐洲美里，後續還有幾塊科技園區的土地也將興建，住宅區部分，新潤、遠雄都有建案完工與規劃中，銷售達九成。周邊腹地即將用罄，洲美國小預定地也將做為國際羽球館預定地，洲美根本無法滿足輝達、金仁寶等大企業進駐的腹地需求，希望市府儘快啟動洲美平原後續規劃。

輝達、金仁寶進駐 腹地不敷需求

蔣萬安指出，目前北士科園區開發陸續進行，需規劃未來五到十年，甚至二十年後北士科發展能夠延伸，甚至到關渡的長遠規劃，日前他也前往關渡平原視察，深入了解規劃方向，市府也決議將洲美平原從原本的農業區改為「城鄉一」，讓未來可以有限度的開發。

蔣萬安說明，按照規定需要將國土規劃書送至內政部，不過內政部依建議將該區域設置為農業區，若想改為「城鄉一」則需要加強補充說明，市府會維持立場，堅定定位為城鄉發展區再送至內政部，也會積極與中央溝通，表達地方意見，希望加速核定，讓市府可以做出更細緻的規劃。

台北市長蔣萬安昨與北投區多名里長座談，說明市府已將關渡平原、洲美平原的國土功能分區規劃為城鄉發展地區第一類。（記者塗建榮攝）

