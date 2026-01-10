屏東「奇幻大津」回歸 2/3點亮大津瀑布

屏東「奇幻大津」光影沉浸式體驗，成功打出屏北夜間文化觀光品牌，圖為模擬圖。（屏縣府提供）

二〇二四年屏東縣高樹鄉首度推出「奇幻大津」光影沉浸式體驗，成功打出屏北地區夜間文化觀光品牌，可惜颱風重創步道，二〇二五年停辦，如今環境整修完成，今年再度回歸，以「夜之覺旅」為主題，二月三日起至三月四日，每晚五至九時於大津瀑布登場，帶領遊客走入夜色森林，展開結合自然、藝術與感官的夢幻旅程，門票本月十二日起在ibon售票系統開賣。

屏北夜間遊程 山林光影交織

屏縣府文化處表示，二〇二六年奇幻大津以「夜之覺旅 Journey In the Night」為核心概念，將熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台，夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，重新感受土地的溫度，喚醒對自然的感知與內在想像。

文化處指出，大津步道已完成整建與生態復原，今年春節期間活動重新登場；延續前次活動加持，帶動高樹蜜棗銷量成長，今年聚焦推廣在地芋頭產業，盼持續為地方創造經濟效益。

日限千人入場 春節暫停開放

活動採購票制，單人票一百元、優待票五十元，每日限量一千人入場，線上八百人、現場兩百人，每半小時一梯，共八梯次，完成購票並入場者，可獲三款好禮，包括馬年限定獨角獸發光頭飾、奇幻大津紀念明信片，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」；活動每週一公休，春節期間二月十五日（小年夜）至十七日（初一）暫停開放，並規劃二月三至五日邀高樹鄉民搶先看。

文化處指出，「奇幻大津」不僅是夜間藝術活動，更是一趟重新認識自然與土地的旅程，歡迎民眾走進夜色中的大津瀑布，感受專屬於屏東山林的奇幻光景。

屏東「奇幻大津」光影沉浸式體驗，圖為2024年光影彩繪大津瀑布。（資料照）。

