    首頁 > 生活

    影響濕地生態 池上大坡池煙火秀停辦

    2026/01/10 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    池上大坡池水中倒映出煙火美景，將隨公所宣布禁放煙火成絕響。（取自縣長饒慶鈴臉書）

    池上大坡池水中倒映出煙火美景，將隨公所宣布禁放煙火成絕響。（取自縣長饒慶鈴臉書）

    池上鄉大坡池是國家級濕地，去年於該處的熱氣球光雕秀結束時施放煙火、炒熱氣氛，但池上鄉長林建宏卻宣布，因受到生態業者、保育人士要求，加上政府嚴格管制施放煙火，池上鄉跟進停辦煙火秀；縣府表示，在卑南溪濕地的活動也會減少對環境擾動。

    聲光侵擾鳥類生態 民眾抗議

    台東縣內有二處部頒國家級重要濕地，分別為大坡池及卑南溪濕地，保育人士認為，煙火的聲光會造成動物被侵擾，因此找上池上鄉長林建宏，要求停止煙火。

    林建宏表示，施放煙火對大坡池當地鳥類造成影響，得知荷蘭明年將禁煙火、捷克也將嚴格管制，他才決定跟進停辦，不少鄉民也在他臉書留言表示認同。

    卑南溪辦活動 降低環境擾動

    台東另一處國家級濕地位在台東市國際地標附近的卑南溪，也常舉辦跨年等大型活動；縣府交觀處指出，縣府一向重視在地生態環境，未來辦理各項活動將以降低對環境的擾動為原則。

    台東縣觀光協會李數奼說，就住房數據來看，「放煙火的光雕場次讓住房加倍」、「只有熱氣球，吸引力不夠」，今年跨年夜連台北一〇一大樓的煙火秀都不如台東精彩，既然不能在濕地施放，那就另外選擇地點。

    熱門推播