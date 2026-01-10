竹市財力第一級 議員轟完全中學零進度

新竹市財力大躍進，但高中教育卻出現缺口。市議員劉彥伶批高虹安市府的完全中學規劃進度是零。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市政府今年被列為縣市財力第一級的縣市，與台北市及新竹縣同列第一級。市議員劉彥伶昨天指出，竹市的財力大躍進，但高中教育卻出現缺口，高虹安市府二〇二三年曾承諾設立新科、建華、虎林等國中轉為完全中學，並推動建功高中獨立設校，三年過去至今仍未看到任何進度，建功高中的部分還僅在「規劃」的階段。就如高虹安選前提出就近入學及學區劃分調整，都只是做做樣子，學生要就近入學，根本是夢想。

劉彥伶指高虹安提就近入學 只是做樣子

劉彥伶說，竹市財力雄厚，且財劃法修正後，多了來自中央二一四億的統籌分配款，但市府對教育規劃卻無實質行動，近期很多家長急得像熱鍋上的螞蟻，不斷詢問有沒有機會增班、設校，尤其是高中設校名額需求，籲市府不該仍在規劃階段原地踏步，對三校國中升級為完全中學應提出具體的時程規畫。

市府教育處表示，因應竹苗地區高中入學需求高峰，已採分階段方式提升教育量能，核定市立高中在一一三到一一五學年度共增設十四班，且去年新設數位實驗高中，實質增加就學名額。有關建功高中擴校及分治，涉及校地取得、都市計畫及校舍興建等作業，市府已逐步排除相關困難；其中校地部分位於中油油庫公辦市地重劃範圍，預計今年下半年完成土地分配後，可供後續擴校使用，目前正辦理規劃設計的前置作業。

