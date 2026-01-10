四度流標桃捷綠線延伸中壢 8年通車恐跳票

行政院公共工程委會去年五月審核通過「桃園市捷運綠線延伸中壢段基本設計工程經費計畫」，市府於九月展開機電標統包招標，迄今四度流標，全都無廠商投標，土建標下個月開標情況也不樂觀，八年通車目標恐受影響；捷運工程局長劉慶豐昨說，延伸段核定三六一．五九億元是十年前就匡列經費，十年來物價飛漲，單單銅價去年就漲了卅七％，以往軌道地下化每公里成本卅億元，如今要百億元，第五次招標若再流標，會參考其他縣市發包金額調整後重新招標。

劉慶豐說綠線延伸中壢段土建標預算六十六．八七億元，目前辦理第一次上網招標，預計二月十一日開標，土地取得、都市計畫程序及相關作業進行中；機電標總經費九十七．一五億元，包含新購捷運列車七列、十四節車廂，必須和綠線號誌系統相容，才能達到一車到底的要求，目前綠線號誌系統採用德國西門子系統，其他公司要進場，必須解決相容的問題，影響了投標意願。

綠線延伸中壢段自綠線G01建德興豐站起，向西延伸至台鐵中壢車站，與機場捷運A23、台鐵中壢站為共構車站，全長約七．二公里，沿線設一座高架、五座地下車站，計畫經費三六一．五九億元，中央補助二〇九．六四億元，地方自籌一五二．一三億元，完工後可強化桃園、中壢、八德與桃園航空城的串聯。

