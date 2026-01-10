民進黨民代籲張善政 促6藍委速審總預算

藍白卡總預算將衝擊交通，除了TPASS交通月票恐停擺、桃園鐵路地下化等重大交通工程進度也受到影響。（記者李容萍攝）

藍白再聯手封殺 王義川、李宗豪籲勿政治鬥爭 犧牲桃市民福利與建設

立法院國民黨、民眾黨黨團藉故阻擋審議中央政府今年度總預算案，昨再封殺民進黨團所提排審，致使基北北桃數十萬通勤通學族群需要的「TPASS行政院通勤月票」面臨補助中斷、桃園市鐵路地下化等重大建設經費卡關，民進黨立委王義川、桃市議會民進黨團總召李宗豪等人日前召開記者會，呼籲藍白儘速審議通過總預算案，王、李更點名市長張善政出面要求市籍六位藍委履行職責，讓市民福利與桃市建設不要被政治鬥爭犧牲。

市府自籌預算 支應TPASS三到五個月

市府新聞處回應，市府會努力保障通勤族權益，期待中央儘速與國會溝通，目前的狀況是統籌分配稅款不受影響，例行性補助計畫，中央也可依去年度的預算數補助地方；市府交通局表示，基北北桃通勤月票的經費，評估運用市府自籌預算來支應三到五個月沒問題，台北市政府預計十二日邀集基北北桃開會討論因應方式。

李：無補助 通勤族月增數千元交通費

李宗豪昨質疑，立院藍白黨團對執政黨搞政治鬥爭，拖延不審總預算案，桃市的六席藍委也在其中，對得起市民的託付嗎？他強調，大量市民每天從桃園往返雙北通勤，TPASS是很多家庭的重要支持，補助中斷將使通勤族每月增加數千元交通費用支出。

鐵路地下化勢必延後 盼張別再裝睡

民進黨桃園市黨部也在臉書發文抨擊，藍白立委惡意杯葛總預算案，創下我國憲政史上進入新年度仍未付委審查的荒謬紀錄，行政院主計總處已示警，桃市多項重大建設將面臨無錢可用的窘境，包括新興計畫補助款十二．七億元無法動支，衝擊地方迫切建設，鐵路地下化經費五十四億元卡關，工程進度勢必被影響，TPASS卅七億元補助隨時斷炊危機，期盼張善政不要再裝睡，快去跟六位藍委溝通，促使儘速審查預算。

