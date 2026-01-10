苗醫建急重症醫療大樓21億 中央支應

行政院長卓榮泰（右三）等人視察苗栗醫院新建急重症醫療大樓計畫，聽取院長徐國芳（左二）簡報。（記者張勳騰攝）

卓揆指示醫療設備要趕上時代潮流 滿足高齡化與公共醫療需求

苗栗縣醫療資源不足，衛生福利部苗栗醫院﹙簡稱苗醫﹚獲中央支持興建急重症醫療大樓、放射腫瘤治療中心，惟流標多次，院方修正計畫將兩棟合併成「急重症醫療樓大樓」，總經費約廿一億元；行政院長卓榮泰昨到苗栗醫院視察興建計畫，允諾經費由中央全額支應，並指示苗醫做好停車位、床位及未來醫療設備要趕上時代潮流、營運順利等規劃，有任何實際上的需求，衛福部會全力支持。

佔地595坪 6月開工2029年11月營運

苗栗醫院推動放射腫瘤治療中心及急重症大樓興建工程，行政院原核定總預算分別二．八億及十二億元，但受物價、人力成本上漲等因素，分別流標六次、十四次，引發地方及中央嚴重關切。院方於前年六月開始修正計畫，將兩棟合併，前年底提報衛福部審議，去年底終獲行政院同意修正案。

卓榮泰等人昨至苗醫聽取興建簡報；院長徐國芳指出，新建急重症大樓佔地約五百九十五坪，為地上七層，地下二層，預計今年四月公開招標，六月開工，二〇二九年十一月營運；完工後，將補足苗栗地區急重症醫療量能，回應高齡化與公共醫療需求。

鍾東錦致詞表示，苗栗醫療資源非常不足，縣府團隊將全力以赴配合苗醫，縣府將協助停車位規劃，並提供體育館旁土地作員工停車，將主要停車空間留給就醫民眾，也建議未來能設置健檢中心，讓縣民健檢後留在苗栗就醫，也能留住醫師。

苗栗今年獲補助288億 比去年多25億

此外，卓榮泰指出，中央今年補助給苗栗縣有二百八十八億元，包括統籌分配稅款的一般型補助、計劃型補助等，已比去年多了廿五億，未來還會投入約二千七百多億經費在苗栗縣的醫療、交通、水利及其他公共建設，為的是襯托桃竹苗大矽谷計畫，未來在台灣這個高科技領域當中火車頭角色，讓整個台灣的高科技產業會更持續的發展。

