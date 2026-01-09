4年23.5億 智慧圍籬追非法棄置

環境部提報「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，已於2025年12月29日獲行政院核定，該計畫將於4年內投入23.5億元，運用人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術，建構全國性的「非法棄置智慧圍籬」。（資料照，記者黃宜靜攝）

為強化廢棄物管理、杜絕非法棄置，環境部提報「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，已於去年十二月廿九日獲行政院核定，將於四年內投入廿三．五億元，運用人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術，建構全國性「非法棄置智慧圍籬」。第一年編列五億元，預計完成五百處IoT監測設施建置，全案規劃於四年內累計設置二千處。

環境部環管署署長顏旭明表示，現行廢棄物稽查多仰賴人力巡查或民眾檢舉，稽查人力有限，難全天候監控偏遠或幅員廣大的區域，只能在污染發生後介入；另有不肖業者利用合法申報文件掩護非法棄置行為，在人工比對查核模式下，難以及時發覺與嚇阻。

協助執法人員迅速介入

顏旭明指出，透過IoT監測設施蒐集即時數據，結合多模態AI分析模組進行大數據分析，可掌握農林漁牧等敏感區域清運動態，偵測異常行為並即時告警，協助執法人員迅速介入。該計畫也將建立中央與地方聯防機制，提升污染監控效能，並提供檢警單位進行精準溯源。

