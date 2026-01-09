為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    4年23.5億 智慧圍籬追非法棄置

    2026/01/09 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    環境部提報「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，已於2025年12月29日獲行政院核定，該計畫將於4年內投入23.5億元，運用人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術，建構全國性的「非法棄置智慧圍籬」。（資料照，記者黃宜靜攝）

    環境部提報「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，已於2025年12月29日獲行政院核定，該計畫將於4年內投入23.5億元，運用人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術，建構全國性的「非法棄置智慧圍籬」。（資料照，記者黃宜靜攝）

    為強化廢棄物管理、杜絕非法棄置，環境部提報「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，已於去年十二月廿九日獲行政院核定，將於四年內投入廿三．五億元，運用人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術，建構全國性「非法棄置智慧圍籬」。第一年編列五億元，預計完成五百處IoT監測設施建置，全案規劃於四年內累計設置二千處。

    環境部環管署署長顏旭明表示，現行廢棄物稽查多仰賴人力巡查或民眾檢舉，稽查人力有限，難全天候監控偏遠或幅員廣大的區域，只能在污染發生後介入；另有不肖業者利用合法申報文件掩護非法棄置行為，在人工比對查核模式下，難以及時發覺與嚇阻。

    協助執法人員迅速介入

    顏旭明指出，透過IoT監測設施蒐集即時數據，結合多模態AI分析模組進行大數據分析，可掌握農林漁牧等敏感區域清運動態，偵測異常行為並即時告警，協助執法人員迅速介入。該計畫也將建立中央與地方聯防機制，提升污染監控效能，並提供檢警單位進行精準溯源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播