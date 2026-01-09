青壯世代3次免費心理諮商 續辦

花蓮門諾醫院提供15到45歲每人三次免費心理諮商服務，幫助青壯年重拾心理平衡。 （資料照，門諾醫院提供）

在台外籍人士持有健保卡也可使用

青壯世代受到學業、工作、家庭、人際關係與各方面壓力夾擊，衛福部今年持續結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供十五歲到四十五歲的民眾每人三次免費心理諮商，除本國籍民眾，在台外籍人士只要持有健保卡也可使用。

衛福部自二〇二三年八月一日起試辦「十五至卅歲年輕族群心理健康支持方案」，截至二〇二四年七月底，共服務三萬一四四六人、八萬二一七二人次，其中達轉介風險者一萬〇五六七人，約占卅三．六％。

請繼續往下閱讀...

15-45歲 去年執行效益佳

此外，衛福部二〇二四年八月擴大續推「十五至四十五歲青壯世代心理健康支持方案」。心健司代理科長詹岱華表示，截至去年底，參與服務的合作機構從五二三家增加至六一九家，已服務八萬七五五八人、廿二萬九八〇八人次。

詹岱華說，從去年執行情況來看，使用者不管是正向情緒、負向情緒都有改善，方案具有一定效益，其中達轉介風險者為二萬四五四五人，約佔廿八％；年齡分佈上，十五至十七歲相對較少，但整體來說各年齡層都有，沒有明顯差異。

衛福部：一年一期持續推動

衛福部心理健康司長陳柏熹指出，前一期計畫為期一年半，經費規模三．三億元，使用族群的年齡分布差異不大，今年將再投入近三．五億元，持續推動心理健康支持方案，未來也將以一年一期為原則持續推動，衛福部會持續追蹤服務使用情況，若有不足再挹注經費。

前年、去年曾諮商 可再次使用

針對二〇二六年的方案內容，陳柏熹表示，今年持續提供十五歲到四十五歲的本國籍民眾每人三次免費心理諮商，同時擴及「持有健保卡的外籍人士」，鼓勵青壯世代主動向專業人員尋求協助，以維持身心健康，且二〇二四至二〇二五年曾使用「青壯世代心理健康支持方案」的民眾，二〇二六年可以再次使用。有需求的民眾可使用衛福部的「青壯世代心理健康支持方案」專屬網站查詢。

衛福部今年持續提供15歲到45歲的民眾每人3次免費心理諮商。（圖為衛福部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法