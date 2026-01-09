為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    每週一瓶免費鮮奶 新北33萬童受惠

    2026/01/09 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市2至12歲學童、設籍新北市幼童共約33萬人，每週可領一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳。（記者黃子暘攝）

    新北市2至12歲學童、設籍新北市幼童共約33萬人，每週可領一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳。（記者黃子暘攝）

    為照顧學童營養，新北市自下學期二月廿三日開學日起將推動「鮮奶幸福週」，凡就讀新北市學校或設籍的二至十二歲學童共約卅三萬人，每週可領取一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，憑「新北兒童卡」或新申辦的「幸福卡」，可在超商、超市等七種通路數位兌領，偏鄉學校採專案配送；八月卅一日起將擴及新北市公私立國中學生，估計約有十一萬名青少年受益。

    7通路可領取 偏鄉專案配送 8月擴及國中生

    新北市長侯友宜昨天公布配送機制，他指出，「鮮奶幸福週」是陪伴孩子健康長大的長期政策，市府編列四．二九億元預算推動，規劃「數位兌換」及「專案配送」雙軌模式。

    侯友宜說明，數位兌換七種通路為7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、全聯、美廉社及家樂福部分門市，親子可持兒童卡或幸福卡兌換，全聯增加優酪乳品項；針對五所周邊缺乏兌換據點的偏鄉學校，由合作乳品廠商專案配送到校或指定地點，寒、暑假照常供應，全年可領取五十二週。

    新北教育局長張明文表示，新北市六至十二歲國小學童可使用現有的「新北兒童卡」兌換鮮奶；二至六歲幼童使用「幸福卡」，滿二歲且就讀新北公私立幼兒園的幼童，由園方統一領卡，未就讀幼兒園的幼兒，即日起可線上申請寄送到家。市府將持續追蹤學童身高、體位等健康指標，擴大合作通路。

