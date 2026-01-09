學生福利因地而異 全教總轟不公

台北市長蔣萬安近日宣布北市營養午餐免費，全國有16個縣市免費。全教總發聲明質疑造成地方首長福利軍備競賽亂象。（資料照）

北市、台中及高雄陸續宣布實施國中小學營養午餐免費政策，全國教師工會總聯合會（全教總）昨發聲明表示，樂見縣市首長關心學童午餐，但憂心在缺乏完整配套下，全面免費可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」，質疑國民教育的福利因地而異，造成不公平亂象，恐難真正提升用餐品質。

全教總理事長侯俊良表示，孩子同樣接受國民教育，卻因戶籍不同而有差別待遇，造成不公平的亂象。教育預算資源有限，營養午餐全面免費，恐排擠校舍修繕、教學設備等其他教育預算，進而影響整體教育品質。

請繼續往下閱讀...

侯俊良也認為，免費不等於優質，要確保學童吃得健康，應先補足校園營養師人力、改善廚工低薪待遇，並嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理。

台灣家長教育聯盟則質疑，為拚選舉才加碼免費午餐，不符公平正義。理事長王醒之表示，各縣市首長不該因選戰將到來，隨意提出選舉支票，台家盟主張營養午餐免費政策需要排富，對弱勢學生的照顧則應該加碼擴及到三餐和寒暑假。

桃園免費營養午餐政策已上路三年，桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福說，家長普遍給予正面評價，以育有兩名以上學童的家庭為例，每個月可省約兩千元午餐費用，對年輕家庭是一筆非常有感的開支；呂表示，由學校統一供應午餐，節省家長時間，也不再擔心孩子隨便購買零食當正餐，兼顧營養均衡與飲食教育。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法