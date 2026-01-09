台中、高雄 營養午餐也免費

全國22縣市公立國中小營養午餐免費及自費統計

6都僅剩新北、台南仍收費 維持弱勢學生補助

繼日前台北市宣布九月新學年度國中小學營養午餐全面免費後，除已於三年前實施的桃園市外，直轄市中台中與高雄昨白天宣布跟進。台中市長盧秀燕表示，全市約廿一．四萬名學生受惠，預算估年需廿五到卅億。高雄市長陳其邁估計每學年增加十八億元經費，可嘉惠全市約十八萬名學生。新北及台南則強調，將盤整財政狀況，尋求最合適的平衡。

請繼續往下閱讀...

此外，雲林縣及新竹市也陸續宣布跟進。

北市政策引發連鎖效應 高雄、台中、雲林、竹市跟進

台北免費營養午餐政策引發連鎖效應，台中市前日原表示，會滾動檢討、未來補助經費將「有增無減」，昨日市長盧秀燕突然又宣布，自一一五學年度起實施公立國中小學營養午餐免費。盧秀燕說，免費營養午餐已是政府教育責任之一，也是教育趨勢，「孩子不能輸在起跑點上」，雖然財政非常辛苦，但決心籌措經費推動免費營養午餐政策，會以追加預算方式三月送議會審議，盼通過新學年度起就能實施。

原本選擇不跟進的高雄市，昨日政策大轉彎。高雄市長陳其邁宣布自一一五學年度起公立國中小學營養午餐全面免費。陳其邁說，其實市府已經研議一段時間，下決心推動的主因是高雄幅員廣大，從都會到偏鄉，不論家庭的經濟條件如何，每一個孩子都應該獲得同樣好的照顧。

最早起跑的桃園市長張善政提及，三年前政策上路時曾受到挑戰和質疑，但現在覺得很值得；越多不分藍綠的縣市跟進，就會有越多孩子被照顧到。

目前六都針對營養午餐政策不一，台北、桃園是「公私立」國中小都免費，台中、高雄市「公立」國中小免費，而新北和台南仍未宣布跟進，維持弱勢學生給予補助政策。

新北市長侯友宜直指，新北市擁有全國最多學生，但六都人均預算最少，若新北開辦免費營養午餐，總經費約需四十六億元，財政分配兼顧老幼照顧才是正確方向，預算是否可順利編列在明年，將盤整財政狀況與資源。

台南市長黃偉哲表示，全市約十四萬名學生，若每人每年一萬元，全年經費約十四億元，對財政是沉重負擔，市府需精算並審慎考量排擠效應，尋求最合適的平衡。

黃偉哲批北市可揮霍 造成其他縣市痛苦

他也批評新版財政收支劃分法上路後，對台南的財源分配不利，「朱門酒肉臭、路有凍死骨」，台北市可以揮霍卻造成其他縣市的痛苦。

中市、高市、雲林、竹市陸續宣布公立國中小學營養午餐免費。（記者廖耀東攝）

台中市長盧秀燕宣布115年學年度公立國中小的營養午餐改為全免。（記者廖耀東攝）

陳其邁說明營養午餐免費政策考量原因。（市府提供）

高雄市公立國中、小學下一學年起，營養午餐全面免費。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法