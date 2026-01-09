竹市光埔自辦重劃封路1年半 民怨繞遠路

新竹市光埔二期重劃區光復路一段30巷通往竹縣竹美路段封路超過1年半，引發居民抱怨。市議員劉彥伶批評讓長輩見不到孫子女，太殘忍。（劉彥伶提供）

新竹市光埔二期自辦市地重劃工程問題不斷，市議員劉彥伶接獲關東里居民陳情，指光復路一段卅巷通往新竹縣竹美路段已封路超過一年半，一百公尺長的道路，居民被迫搭車繞遠路才能前往，有長輩要種菜或看孫都被阻擋，須闖入工地或搭計程車繞路，實在太殘忍。重劃會原稱只封路三個月，如今路仍未通，批重劃會及市府把關東居民當次等公民，只重視園區車輛要通行的慈祥路延伸道路，卻對居民每天要過的路視而不見。

對此，重劃會表示，由於該農地開挖後，發現底下埋有不少民生管線需辦理遷移，導致工期延後，將趕緊調工班來支援，希望兩個月內打通此道路，後續再交由市府勘驗。

劉彥伶說，光復路一段卅巷通往竹美路段是銜接新竹縣市的重要路段，許多關東橋及竹縣竹中口居民都會經由這條路通往公道五路或光復路。但這條路因光埔二期重劃會工程，從去年五月封到現在，居民抱怨已一年半沒路可走去種菜或散步，甚至沒路去關東市場買菜，想看孫子女還要搭車繞好大一圈，甚至有長輩涉險翻過工區看孩子，居民痛批把關東橋的客家子弟當次等公民；市府不能只重視園區車輛要走的道路，要求重劃會先完成，關東地區居民通行的權益同樣重要，不該被輕忽。

