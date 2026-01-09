為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠議員屢爭取 竹市跟進營養午餐免費

    2026/01/09 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市議員曾資程呼籲市長高虹安跟進營養午餐全面免費政策，市府昨晚宣布從今年8月起實施。（資料照）

    曾資程與民進黨團去年底提案通過決議 要求提升品質及全額補助

    此時不做，更待何時？新竹市議員曾資程與議會民進黨團去年底提案籲市府在財政充裕及提升食材品質情況下，竹市國中小學幼兒園的營養午餐應全面免費。曾資程說，包括台北市、高雄市及基隆市都已宣布營養午餐全面免費政策，籲市長高虹安跟進，支持民進黨團提出營養午餐全面免費政策。市府昨晚發布新聞稿宣布跟進營養午餐全額免費政策，並從今年八月起實施，全市將有約四萬三千四百名學生受惠。

    約4.3萬名國中小學生受惠

    市府昨晚從善如流，宣布跟進竹市國中小學營養午餐全面免費政策。未來將由市府負擔學生午餐費用，每年補助超過六．一億經費，全市學生在校用餐無須再由家長額外部分負擔。其中國小補助從每人四十元增加到六十元、國中補助從四十五元增加到六十五元，並要求學校午餐採用符合「國產三章一Ｑ」等可溯源優質食材，確保餐食品質與安全。

    曾︰讓孩子吃更好 家長減壓

    曾資程指出，營養午餐是最直接、也最公平的教育投資。他與黨團議員在議會早已要求市府分兩階段推動營養午餐全面免費政策，包括先顧品質，在第十一屆第六次定期會，他已提案並通過決議，要求市府提高營養午餐食材採買預算，讓孩子吃得更好、菜色更多樣，不是只追求最低成本。且在去年十一月廿六日經大會通過。另也提案通過決議，要求市府落實「國中小營養午餐全面免費」政策，由市府全額補助，真正減輕家長經濟壓力。

    1年約需增加1億元經費

    他說，把品質拉起來，再讓家長負擔降下來，最後由市府承擔責任。依最新公布的「各縣市政府財力級次表」，竹市列為第一級財力縣市，與台北市、新竹縣同級，財政條件名列全國最前段班。且市府已算過，若營養午餐改為全面免費，一年約需增加一億元，這筆錢佔竹市今年四六七億餘元的總預算比例很低，難道市府不跟進？

    曾資程說，台北市長蔣萬安已宣布營養午餐全面免費，基隆市在議長童子瑋推動下，市長謝國樑已同意營養午餐全面免費，且包括台中市及高雄市都跟進，如今高虹安市府從善如流跟進，肯定市府跟進民進黨團所提營養午餐全面免費政策。

