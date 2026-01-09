桃園埔心溪、海方厝整治 今年啟動用地徵收

桃園市埔心溪第二期及海方厝治理工程，攸關桃園航空城及桃園國際機場第三跑道防洪安全，今年都將啟動用地徵收程序，市府水務局預計分別辦理兩次公聽會及協議價購會議，與地主充分溝通，並於明年六月底前完成用地取得，同步進行工程規劃設計，趕在明年三月上網招標。

水務局官員表示，桃園機場二〇一六年曾大淹水而一度癱瘓，緊鄰的埔心溪防洪工程備受矚目，設計將防洪頻率由廿五年提升至一百年不溢堤的最高規格，透過河道浚深、新設護岸與護岸加高等，確保航空城範圍及下游地區整體排洪需求，工程範圍從后圳橋至出海口，總經費九．七億元，第一期工程今年三月完工，第二期工程規劃中，預計明年三月上網招標。

海方厝位於大園區，因部分地勢低於南崁溪水位，現有排水設施防洪保護標準不足，容易造成外水倒灌與積淹水風險，治理工程將針對航空城下游地勢低窪地區，即機場外圍至南崁溪匯流口，新設防洪閘門、護岸與護岸加高等解決方案，總經費二．三億元，工程規劃設計中，明年三月上網招標。

官員說，埔心溪第二期與海方厝治理工程均涉及用地取得，前者地主有一一〇人、徵收面積二．四公頃，後者地主廿五人、徵收面積一．六公頃，今年都將啟動用地徵收程序，上半年舉辦公聽會，下半年協議價購。

