文化幣賞音樂看文創 桃園推薦3路線

桃園市文化局建議，青少年領取文化幣後可暢遊壢小故事館。（桃園市政府提供）

分桃園蘆竹、中壢大園與大溪龍潭區路線 邀青少年體驗文化旅程

行政院文化部今年的成年禮金政策為發放「文化幣」給十三到廿二歲的青少年每人一千兩百點，元旦起可領取使用，桃園市政府文化局建議，青少年領取後，可走訪桃園文學館、馬祖新村、東和音樂體驗館等，展開精彩的文化體驗旅程。

文學館、馬祖新村 逛展覽

文化局官員推薦三大路線參與藝文相關活動，第一條「桃園蘆竹區路線」，暢遊桃園文學館、淘動漫、土地公文化館；第二條「中壢大園區路線」，前往馬祖新村、中原文創園區、中平路故事館、壢小故事館等地，觀賞不同的展覽；第三條「大溪龍潭區路線」，或到東和音樂體驗館親近音樂，或前往達文西瓜藝文館認識藝文創意商品。

鐵玫瑰藝術節、市集 享優惠

青少年在桃園市內使用文化幣消費享有優惠，包括「二〇二六桃園鐵玫瑰藝術節」一月廿日開放購票，可享五折或三百元優惠；馬祖新村全區當日消費累計達二九九元，就能兌換鑰匙圈等；也可暢遊每週一場的中原文創613市集、每月一場的憲光好日創意市集等。

13至22歲青少年 元旦起可領

文化幣領取資格為二〇〇四年一月一日到二〇一三年十二月卅一日出生的國民，即十三至廿二歲的族群，已取得我國永久居留許可的外國人也能領取，元旦起開放領取，使用期限到十二月卅一日。

符合領取資格者可先下載「文化幣APP」註冊，點選「領取文化禮金」並輸入個人資料完成驗證就能領取，之後在可用文化幣的店家掃描QR Code消費折抵；青少年若沒有智慧型手機，可聯繫客服申請紙本QR Code，通過後進入指定網頁列印紙本QR Code，同樣能在可用文化幣的店家進行消費折抵，但須主動出示身分證件供查驗。

