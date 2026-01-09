中央補助1億 卓蘭公所新大樓落成

卓蘭鎮公所新大樓完工啟用，變身「綠」建築還融入日照。（卓蘭鎮公所提供）

苗栗縣卓蘭鎮公所辦公廳舍使用逾半世紀，建築老舊、耐震不足，獲內政部補助一億元，加上地方自籌，以總經費二．三億元拆除重建，歷經兩年多時間，嶄新廳舍昨日完工啟用，並結合日照中心功能。鎮公所表示，新建大樓象徵卓蘭鎮邁入安全、智慧、永續的新里程，也是卓蘭鎮新地標。

卓蘭鎮公所指出，新行政大樓位於卓蘭鎮新厝里中山路，為地下一層、地上四層建築，新大樓設計主軸融合客家文化與產業特性，並貫徹「環保節能」、「友善環境」等理念，採大面積開窗確保採光，搭配四周喬木及灌木綠化，營造出與環境互動「親民」行政空間，也申請取得綠建築證書及綠建築標章。

鎮公所表示，新大樓建築結構符合高標準耐震要求，平時作為辦公環境，必要時可立即轉換為防災避難空間；另外，公所於一樓規劃設置日間照顧服務機構（Ｃ級巷弄長照站），提供長輩所需的日間照顧服務。

舊卓蘭鎮公所辦公廳舍建於一九六七年，屬耐震設計規範尚未完備時興建之辦公廳舍，一九八八年增建三樓，成為典型的老背少建築。經辦理耐震力詳細評估，評估報告指屋齡逾五十年，存在安全上隱憂，加上辦公空間狹小與機能不足，故拆除重建。

