總預算卡關 卓揆點名彰化恐須舉債

中央政府今年度總預算案至今仍未進入立法院審議，預算卡關引發地方財政壓力。行政院長卓榮泰昨天點名，包括彰化縣在內，共有六縣市恐面臨資金調度困難，對此，彰化縣政府表示，今年三月過後，只要中央沒有準時撥付統籌分配稅款，或未提高一般與計畫型補助經費，到時縣庫資金一定會不夠，勢必得舉債因應。

縣府表示，二〇一八年底縣長王惠美就任前，縣庫舉債四二一．六億元，截至去年十一月底舉債剩二二七．九億元，共減債一九三．七億元。雖然縣府努力還債，但中央依既有財力分級制度，將彰化縣由第四級調整為第五級，顯示中央評估後，認為彰化縣財力條件相對受限，就長遠財政規劃而言，十分不利，未來財政缺口勢必仍會擴大。

請繼續往下閱讀...

縣府強調，彰化以中小企業與農業為主，稅收成長有限，人口多、公共服務需求高，教育、社福、長照與基礎建設支出沉重，盼中央正視實際困境，增加對彰化的補助，也呼籲縣籍立委協助爭取資源，確保縣政運作與縣民權益不受影響。

依照主計總處完成報告，總預算未能完成審議，影響不得動支金額高達二九九二億元，屏東、台南、嘉義、連江、彰化及澎湖等六縣市，財務調度恐吃緊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法