《新版財劃法衝擊》彰化2補助大減202億 財力降級

外界憂發不出年終 縣府︰主計總處允2月底前撥60億 足以支付

新版《財政收支劃分法》上路，彰化縣雖拿到中央統籌分配稅款大增一七五億元，卻因一般型與計畫型補助減少二〇二億元，實際財源反而少了約二十七億元，縣庫資金調度面臨挑戰，也讓縣府財力級次從第四級降至第五級。

統籌款增175億 實際財源少27億

縣府財政處指出，雖然短差引發外界對年終獎金發放的擔憂，但主計總處已承諾在二月底前撥下約六十億元，足以支付年終與考績獎金，預計農曆年前十五天前後就可發放。

財政處長劉坤松強調，從今年開始，地方政府在編列追加預算上得比以往提早準備，資金調度仍需注意，今年二月底前都沒有問題，到三月開始，如果中央沒有準時撥下經費，縣庫資金一定會不夠。

財政處︰3月起縣庫調度恐吃緊

今年彰化縣統籌分配款由去年的一四九億元增至三二四億元；計畫型建設補助由二一四億元降至一一三億元；一般型補助由二百億元降至九十九億元，兩項補助共減少二〇二億元。

地方建設配合款比例降低 受惠

近七年來彰化縣積極減債，還債近一九四億元，財力級次分級仍下滑。劉坤松表示，主要原因是新版財劃法依據地方財力分級，衡量自有財源比例與債務結構。彰化縣雖還了大筆債務，但原本債務規模大，統籌分配稅款占比仍低，反而使財力評比下降；相對台東縣總債務小，還款多，級次反而上升。

彰化縣財力降級排名不光彩，卻也因此在建設中央與地方負擔比例受惠，原本縣府平均負擔十二到十八％，現在配合款只要自籌一成。目前縣庫自有財源約占二成，包括房屋稅、地價稅及牌照稅，其他國稅分配到中央再由財政部依比例核撥。因為地價稅遠低於北市，財力分級自然比北市低，導致今年被列為第五級。

