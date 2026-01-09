南投中興新村圓環優化 12日動工

中興新村圓環將進行優化改善工程，圖為目前以標線來引導車輛行進方向。（擷取自「公路局中區養護工程分局」臉書）

南投中興新村圓環是當地地標，由於圓環愈來愈少，很多人都不熟悉行駛的交通規則，每年發生多起車禍，南投工務段為降低肇事率，進行圓環優化改善工程，將在四個岔支道增設實體分向島，十二日到卅一日施工，施工期間僅局部車道縮減，維持正常通行。

中興新村圓環是在地最具特色的地標，近年已進行兩次改善工程，完工後肇事數雖有略減，但後來又提升，南投工務段決定展開第三次改善工程，工期預計到本月卅一日，施工時段從上午九時到下午四時。

南投工務段表示，工程將在四個岔支道增設十公分高的實體分向島，其中包含人行庇護通道。另由於圓環晚上照明設施少，也將新設人行照明、標誌及反光設施，希望藉此改善行車動線，強迫進圓環車輛降速，且進環車要停讓出環車，以降低肇事率，也提升行人安全。

此外，在傍晚下班時段，草屯鎮虎山路車流多，因此虎山路、府西路口，以及虎山路、新生東路口，將採號誌早開時相，紓解虎山路車流，避免回堵至中興新村圓環造成壅塞。

