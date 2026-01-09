為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    家長、教團籲 提升食安及營養

    2026/01/09 05:30 記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導

    台中市新學年度起公立國中小學營養午餐免費，台中市家長會長協會及人本基金會中部辦公室均呼籲，過去學生屢反映午餐不好吃，盼未來由政府補助後更保障食安並兼顧營養與美味；台中市餐盒食品公會及中華民國餐盒公會全國聯合會則同聲呼籲，須因應物價調整訂出午餐合理價格，才能讓補助美意發揮效益。

    人本基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，學校營養午餐的重點不應只著眼在免費，市府補助學校午餐之餘更應思考如何提升午餐品質，包括推廣使用在地食材等，讓學生真的吃到健康、營養。

    台中市家長會長協會理事長蔡昭姍也說，目前學生學校午餐費年約上萬元，補助對家長不無小補，但更多家長在意的應該是學校午餐的食安及營養，很多學生反映學校午餐不好吃，盼在營養前提下設計提供更符合學生口味的午餐。台中市餐盒食品公會業者供應台中三五九校、近九成學校午餐，公會理事長詹琬琪說，應有因應物價調整機制，讓午餐有合理價格，才能讓政策永續，學生也吃得安心；中華民國餐盒公會全國聯合會理事長陳明信建議，免費午餐補助應採「定額補助制」，市府補助基本金額，各區因地制宜價格另往上加，否則學校規模不同、供餐型態不同，「一刀切價格，只會卡住品質」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播