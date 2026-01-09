家長、教團籲 提升食安及營養

台中市新學年度起公立國中小學營養午餐免費，台中市家長會長協會及人本基金會中部辦公室均呼籲，過去學生屢反映午餐不好吃，盼未來由政府補助後更保障食安並兼顧營養與美味；台中市餐盒食品公會及中華民國餐盒公會全國聯合會則同聲呼籲，須因應物價調整訂出午餐合理價格，才能讓補助美意發揮效益。

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，學校營養午餐的重點不應只著眼在免費，市府補助學校午餐之餘更應思考如何提升午餐品質，包括推廣使用在地食材等，讓學生真的吃到健康、營養。

台中市家長會長協會理事長蔡昭姍也說，目前學生學校午餐費年約上萬元，補助對家長不無小補，但更多家長在意的應該是學校午餐的食安及營養，很多學生反映學校午餐不好吃，盼在營養前提下設計提供更符合學生口味的午餐。台中市餐盒食品公會業者供應台中三五九校、近九成學校午餐，公會理事長詹琬琪說，應有因應物價調整機制，讓午餐有合理價格，才能讓政策永續，學生也吃得安心；中華民國餐盒公會全國聯合會理事長陳明信建議，免費午餐補助應採「定額補助制」，市府補助基本金額，各區因地制宜價格另往上加，否則學校規模不同、供餐型態不同，「一刀切價格，只會卡住品質」。

