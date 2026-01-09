中市跟進營養午餐免費 何欣純嘆晚3年

台中市長盧秀燕宣布，台中市將於115學年度起實施公立國中小營養午餐全面免費。（記者張軒哲攝）

蔡其昌︰3年前就提出 楊瓊瓔︰加入有機及美味元素 江啟臣︰若財政許可 讓學生吃更好

台中市長盧秀燕昨天宣布台中市將於一一五學年度起實施公立國中小營養午餐全面免費，估有廿一萬四千名學生受惠，藍綠白各有看法，立委何欣純、楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣等下屆市長熱門人選也各自對營養午餐提出相關政策；何欣純指出，三年前蔡其昌在競選市長時，已經喊出「營養午餐免費」的政見，可惜沒能成功。蔡其昌也感嘆，對的政策卻遲了三年。

國中小21.4萬名學生將受惠

何欣純指出，中部的彰化、南投已實施多年，苗栗宣布今年即將實施，身為全國人口第二大的城市，台中沒有理由不做，若當選市長，台中國中、小營養午餐費用，將持續由市府來負擔，幫家庭及孩子每年節省萬元以上的開銷。

楊瓊瓔說，未來營養午餐政策思維也要從「免費」升級成「安心」，加入有機在地和多元美味的元素，要守住孩子們餐桌上的安全。江啟臣指出，台中市政府每年約投入十四億元補助學生營養午餐，未來免費將再增加十六億元經費，未來若財政許可，可再擴大實施，讓學生吃得更好，顧好下一代。

綠欣慰但感慨 藍白盼納私校

市議會民進黨團表示「欣慰但感慨」，質疑過去民進黨一直爭取但盧秀燕反對，顯示盧根本就是為反對而反對，看政治風向轉向；藍、白兩黨表示肯定，但要求加碼，國民黨團則要求基於公平，要連私立國中小及高中職也納入，民眾黨中市黨部同樣要求將私立國中小納入。

市府︰目前公立國中小優先

全國私立中學聯盟輪值主席、僑泰高中校長温順德說，台北、桃園市都將私校生納入，私校學生家長同樣是納稅人，私校學生也是台中市民，市府應公私一體，不應將私校學生丟包；台中市政府表示，台中的教育預算支出占比六都最高，為了孩子權益，市府即便財政壓力沉重，也將排除萬難推動營養午餐免費政策，目前以公立國中小為優先，盼議會大力支持。

