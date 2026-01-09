嘉義高鐵特區 大型購物中心動工

「GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義店」進駐高鐵嘉義車站特定區，昨天舉行工程動工儀式，華泰名品城旗下格珞麗亞公司預計投資金額達五〇．〇五億元，一期預計二〇二八年第四季開幕，提供六百個就業機會，全案於二〇三二年完成開發，逾二六〇家店進駐，帶動其他產業發展。

交通部鐵道局辦理「高鐵嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商，該案面積約十萬平方公尺，土地由內政部、嘉縣政府及交通部鐵道局三方共同持有，以設定地上權五十年方式引進投資人開發經營，評選出格珞麗亞公司為最優申請人，將興建OUTLETS大型購物中心。

昨天交通部鐵道局長楊正君、嘉義縣長翁章梁、華泰大飯店集團董事長陳天貴與華泰名品城董事長梁曙凡等人出席動土典禮。

華泰名品城嘉義店規劃為地上二至三層的大型購物中心，初步規劃一期開發三萬三千平方公尺，商場結合零售、餐飲及休閒娛樂機能，招商計畫將在今年啟動，一期預計可提供六百個就業機會。

翁章梁說，「華泰名品城投資案不亞於台積電」，嘉縣農業、工業、科技業正蓬勃發展，但欠缺消費基地，隨著人口移入，需有完善的消費購物環境，當OUTLETS全部落成後，將會有超過二六〇家店進駐，帶動其他產業發展。

