全國客家藝文競賽 非客籍生奪冠

南市億載國小同學陳聘淳（右二）與鄭詠澤（右一）雖非客籍，卻說一口流利客語，勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組全國第一名。（安平區公所提供）

「一一四年全國中小學客家藝文競賽總決賽」於高雄市登場，共有來自全國北、中、南、東四區初賽脫穎而出的八十六支隊伍齊聚一堂，競逐全國榮耀。億載國小六年五班陳聘淳同學和六年九班鄭詠澤同學雖非客籍，但勤於練習，在吳彩雯老師的教導下勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組全國第一名。

榮獲全國第一名的億載國小「客語口說藝術類」高年級組，吳彩雯為全國級客語薪傳師，長年致力於大埔腔的保存與推廣，為比賽親自撰稿，設計動作表情和表演流程，不斷練習與修正，師生共同努力合作無間。

請繼續往下閱讀...

陳聘淳與鄭詠澤雖非客籍，卻自二年級起持續學習客語，憑藉不懈努力，以流利且道地的大埔腔及自然大方的舞台實力，完成口說藝術表演，深獲評審一致肯定。

市長黃偉哲表示，南市長期重視本土語言與多元文化教育，透過課程融入社團學習及競賽參與，讓孩子在學習中建立文化認同感，展現深耕本土語文教育的豐碩成果。

安平區長蕭泰華特別到校貼紅榜致賀，並感謝校長鄭宇盛及吳彩雯老師的辛勤付出，讓客語教學在億載扎根，為學生們指引前進的方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法