南科周邊5處社宅 朝包租代管推動

立委郭國文（右一）、國土署署長吳欣修（左二）、台南市副市長葉澤山（中）、市議員陳秋宏（右二）等相關單位會勘麻豆總爺社宅預定地。（記者楊金城攝）

因應南科發展效應外溢，國土署在南科周邊麻豆、新市、佳里、善化推動五處社會住宅興建計畫，國土署署長吳欣修表示，近些年房市蓋很多，因限貸令現形，全台空屋、餘屋多，新建屋也賣不出去，將以包租代管推動社宅為主力，社宅興辦計畫也將提報行政院修改戶數調降，未來社宅政策將調整為針對有需要的地方精華區採重點式興建。

將提報行政院調降戶數

立委郭國文昨邀集國土署、市府相關單位會勘麻豆總爺社宅預定地，國土署說，國家住都中心在南科周邊有五處社宅預定地，包括將興建六七〇戶新市安居預定五月完工，有一六五戶的佳里六安好室已動工、二〇二八年完工，麻豆總爺社宅有一七八戶，目前先期規劃設計，善化有二處預定地，但疑有文化遺址，台南市文化局建議先進行文資調查作業。

請繼續往下閱讀...

南市副市長葉澤山承諾，因麻豆新生南路東延路線經過總爺社宅附近，市府將儘快完成道路預定地範圍，再呈報社宅計畫到國土署爭取核定。總爺社宅預定地為台糖所有，屬非都市的特定專用區，面積〇．五六公頃。善化社宅案則將同步儘快展開文資調查程序，確保推動過程兼顧效率與文化資產保存。

針對有需要的精華區重點式興建

吳欣修指出，國土署可同步對總爺社宅規劃設計，雖然未來社宅興辦政策將調整，但可先列入興建計畫。國土署國家住都中心說，到去年十二月底，台南市中央和地方推動已完工、興建中、決標待開工的社宅共一二〇四五戶，其中中央興辦九九四〇戶。

由國家住宅及都市更新中心興辦的「平實安居D」社會住宅昨日舉行動土典禮，「平實安居A、B、C、D」均位於東區平實營區市地重劃區，屬東台南副都心發展核心地帶，生活機能成熟、交通條件完善，未來可銜接捷運藍線系統。「平實安居D」完工後，將新增三二五戶社會住宅；加計去年已動工的「平實安居A」及「平實安居B、C」，以及市府自行規劃推動的「宜居平實」、「宜居後甲」社會住宅，未來平實重劃區內可提供共計一七七六戶社會住宅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法