    首頁 > 生活

    高科大接收東方設大用地 轉型產學園區

    2026/01/09 05:30 記者蘇福男／高雄報導

    東方設計大學停辦退場後，九公頃校地變成高雄科技大學第六校區，高科大規畫轉型為「產學合作園區」，元月廿一日將掛牌啟動。

    東方設大創立於一九六六年，前身是東方工專，以培育美工設計專才聞名，鼎盛時期光是美術相關科系學生就多達二〇〇〇人，歷經升格學院並改名大學，曾是全國唯一以設計類科為主的大學，可惜仍不敵少子化等衝擊，二〇二四年停止招生黯然退場。

    由於東方設大位於湖內，鄰近路竹科學園區、本洲工業區，高科大評估與南部產業密切互動，及高捷延伸提供完善的南北交通網路，因此向教育部申請接管東方校地，作為第六校區，初步規畫成立多個重點研究中心，包括類產線中心、IC佈局培訓與認證中心、前瞻CoWoS研發中心、智慧計算與安全研究中心、智慧醫療服務驗證中心及人工智慧產業化應用研究中心，呼應半導體、智慧醫療與AI等新興產業發展需求。

    另將設立國際學院引進外籍生，同步打造華語學習中心及國際生宿舍，部分空間作為公共服務據點，可設置國家考試場地，承辦考選部國家考試及勞動部技能檢定，提供區域人才培訓及就業輔導。

    圖
    圖 圖 圖
