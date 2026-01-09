為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高捷去年車站運量 油廠國小站增33％最高

    2026/01/09 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    高雄捷運去年平均日運量逾十九萬人次創新高、成長率逾九％；高捷整理出運量成長率前五站，成長率都是雙位數，其中三站跟台積電有關，兩站是交通樞紐。

    高捷紅、橘兩線全長共四四．一六公里，設有卅九站，去年日平均運量十九萬五千餘人次，超越二〇一九年十七萬九千餘人次，創歷史新高，與去年相較成長率逾九％。

    前5名成長率都達雙位數

    高捷進一步彙整成長率前五名車站，依序為R18油廠國小卅三．二％、R20後勁十九．五％、R4高雄機場十七．一％、R15生態園區十五．二％、R11高雄車站十四．一％，前五站的成長率都是雙位數。

    高捷去年即觀察到上半年成長率最高車站跟過往不太一樣，當時分析R18是因距離台積電高雄廠最近，R20可能跟鄰近的創價美術館舉辦「浮世繪」展覽爆紅有關。

    去年總運量出爐後再檢視各車站運量成長率，跟去年上半年成長率前五名排序相同，其中R18、R20是距離台積電最近的前兩站，應該與台積電持續擴廠與人員增加有正相關，R15站周邊傳聞有台積電協力廠，加上該區域人口穩定成長，研判也是台積電效應。

    R4高雄機場與R11高雄車站都屬於交通樞紐，運量通常與觀光、通勤族群密切連結，R4高雄機場是前年成長率冠軍、R11高雄車站則是前年成長率第四，去年兩站仍進入成長率前五名，凸顯高雄觀光與通勤運量持續增長。

