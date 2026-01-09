高雄公立國中小營養午餐 下學年起免費

高雄市自一一五學年度起，公立國中、國小營養午餐全面免費。（高雄市教育局提供）

每學年需18億經費 18萬學生受惠 陳其邁：每個孩子都應獲得同樣好的照顧

營養午餐免費與否成近日各縣市議題，高雄市原本選擇不跟進，但昨日政策大轉彎，市長陳其邁宣布自一一五學年度起公立國中、小學營養午餐全面免費，估計約十八萬名學生受惠、每學年增加十八億元經費，但對下一代是值得的投資。

請繼續往下閱讀...

高雄市評估教育資源，原本認為學校午餐維持使用者付費原則，家境困難的孩子給予全額補助，將教育經費將用在對孩子最有意義的項目，避免排擠其他教育政策經費，昨日改宣布免費，陳其邁說，其實市府已經研議一段時間，會決定推動的主要原因是高雄幅員廣大，從都會到偏鄉，不論家庭的經濟條件如何，每一個孩子都應該獲得同樣好的照顧。

減輕家庭負擔 確保營養均衡

陳其邁強調，讓每一個家庭都能夠減輕負擔，確保學生營養均衡，每個小孩都能夠安心吃得好、長得壯，所以，公立國中小營養午餐免費有其必要性。

高雄市教育局長吳立森表示，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，市府自一一三學年度起，每年編列一．四億元，補助每餐每生四元，同時補助國小學生每週飲用乳品，每年五千八百萬元。另推動學校午餐使用符合三章一Q標準的食材，今年亦自籌四．五億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

民進黨4名市長初選候選人均支持

營養午餐免費政策，亦獲得民進黨欲爭取高雄市長初選四名候選人的支持，邱議瑩認為，每一個孩子，都應該享有同等、優質的營養照顧；林岱樺表示，免費是起點、品質是底線，孩子有感才是終點；賴瑞隆說，除了照顧學童營養午餐，更要幫三明治世代減輕生育與照顧長輩的壓力；許智傑則力挺孩子吃飽也要吃好，更要力推品德、AI、雙語教育三支箭。

學校教師行政工作獎金加碼1.5倍

此外，因應教育部導師費增加，陳其邁也宣布學校教師行政工作獎金加碼一．五倍，將配合導師費加發作業時程發放，感謝校園行政人員的辛勞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法