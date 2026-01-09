為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《以歌聲記錄土地 收錄60首彈唱集》人間國寶陳英出書 傳承恆春民謠

    2026/01/09 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東縣政府出版《唱恆春兮歌：陳英兮民謠彈唱集》，收錄恆春民謠人間國寶陳英60首彈唱詩詞作品。（屏縣府提供）

    屏東縣政府出版《唱恆春兮歌：陳英兮民謠彈唱集》，收錄恆春民謠人間國寶陳英60首彈唱詩詞作品。（屏縣府提供）

    屏東縣政府出版《唱恆春兮歌：陳英兮民謠彈唱集》，收錄恆春民謠人間國寶陳英六十首彈唱詩詞作品，完整呈現其一生以歌聲記錄土地、以民謠傳承文化的生命歷程，縣長周春米昨與九十三歲的陳英阿嬤、以及恆春在地民謠團體、校長齊聚一堂，一同分享專書發表的感動時刻，讓恆春民謠永流傳。

    「毋捌字，閣還會作詩（不識字也會作詩）」，周春米說，國境之南的恆春半島有著這句特殊的俗諺，意思就是用是像傳藝師陳英這樣傳奇的人物，陳英阿嬤以一生歲月所累積下來的日常生活化為詩詞，將生命經驗譜成歌聲，專書出版，不僅是對民謠國寶的致敬，更是對恆春半島珍貴文化資產的重視與傳承。

    為求貼近在地常民文化，書中每首作品也都是由在地人的角度紀錄，皆由屏南社大資深台語教師林鳳珠與黃千芬記錄、註解，並由資深解說員林瓊瑤替詩詞做白話解析，讓讀者透過詩詞，信步與陳英走訪恆春半島的人文地景，部分作品也附上QR Code可線上聆聽陳英演唱音檔或影像，提升閱讀與教學的互動性，提供民謠傳習課程的最佳教材。

    縣長周春米（右）昨與九十三歲的陳英阿嬤（右），一同分享《唱恆春兮歌：陳英兮民謠彈唱集》發表的感動時刻。（記者陳彥廷攝）

    縣長周春米（右）昨與九十三歲的陳英阿嬤（右），一同分享《唱恆春兮歌：陳英兮民謠彈唱集》發表的感動時刻。（記者陳彥廷攝）

