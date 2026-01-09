屏東奔FUN 185雙層巴士 24日再出發

屏東縣政府宣布「奔FUN 185」雙層巴士本月24日開跑。（記者羅欣貞攝）

至3月1日例假日營運 車上安排專業導覽 一路聽故事、暢遊沿山公路風景

深受旅客喜愛的屏東185沿山公路雙層巴士觀光活動，今年再度登場，以「奔FUN 185」為名，本月廿四日至三月一日的例假日行駛，分南、北兩種路線帶領民眾暢遊沿山公路的自然風景、人文聚落與農遊體驗，感受屏東慢活、永續又充滿驚喜的旅遊魅力。

北線主打農業與聚落人文底蘊

屏東縣府交通旅遊處長黃國維表示，沿山公路雙層巴士第五年推出，本次「奔FUN 185」以輕鬆、有趣、親近土地為核心概念，規劃南、北兩條主題路線，均從「水門轉運站」出發，北線行程主打農業與社區風貌，行經大路觀樂園酒店、鴻旗有機休閒農場、屏東智慧農業學校及隘寮社區，透過實地走訪，認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊。

南線體驗咖啡、可可和鳳梨農遊

南線行程則串聯屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區及銘泉生態休閒農場，從咖啡、可可到鳳梨農遊體驗，展現185沿線豐富多元的觀光樣貌。車上安排專業導覽人員隨車解說，讓旅客一路聽故事、看風景，深入認識185縣道沿線的特色景點與產業文化。

兩線票價相同 下載APP預約購票

交通旅遊處指出，「奔FUN 185」雙層巴士營運期間為一月廿四日至三月一日，其中農曆除夕至初二不營運，於每週六、日（含國定假日）行駛，南、北線均一票價每人兩百元，十二歲以下兒童優惠價一百元；活動期間，旅客憑訂票紀錄可享受185縣道沿線店家專屬優惠及精美好禮；民眾可下載「TBS臺北轉運站」APP進行預約購票與查詢優惠。

