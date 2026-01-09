台東財力躍升第一與北市並列 陳瑩批被藍版財劃法懲罰

台東縣因被列為財力等級第一，將影響未來補助；民進黨立委陳瑩表示，主計處按照公式計算以後，將「台東縣」和「台北市」財力級次並列第一，就是按照國民黨提案的財劃法版本所計算出來的結果。

從第五級升為第一級 補助款將減少

台東縣前次自有財源比率為三十五．六七％，為市縣第二十名、財力級次為第五級，依新版財劃法分配公式計算，加上土地面積為全國第三，統籌稅款增加二百二十％，核算後台東縣自有財源比率為一〇四．三九％，為市縣第四名，財力級次由第五級調升為第一級。

行政院聯合服務中心執行長洪宗楷說，自有財源（各種收入＋統籌分配款）／歲出，再以每三年調整、計算一次，藍營版的財劃法，主張多分配財源至地方，特別是土地面積大的縣市，但地方財力等級次提升後，接下來的補助自然就會減少。

藍營從立委、縣長、議長皆痛批中央此舉有害台東縣，綠營立委陳瑩則反批，「這就是國民黨修完的版本、怨不得誰」，立院應速審行政院最新提出財劃法草案，以符合台東縣的需求。

縣議員簡維國說，台東縣政府所以能負債清零，就是從中央分配得的稅款再償債，如此而已，這套制度並不公平。

