為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘇巧慧率新北隊 板橋黃昏市場掃街

    2026/01/09 05:30 記者黃政嘉、黃子暘／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）集結新北隊，到板橋江寧黃昏市場掃街。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）集結新北隊，到板橋江寧黃昏市場掃街。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨天下午到板橋江寧黃昏市場掃街，包括立委張宏陸、市議員石一佑、戴瑋姍、張維倩、鄭宇恩、板橋區議員擬參選人李昆穎等人陪同，盼發揮「母雞帶小雞」效果，爭取選民支持。

    「新北隊」不畏低溫寒風，沿街發送競選小物「菜瓜布」，並向民眾祝賀「新年快樂」，有支持者比「讚」手勢，還有民眾關心蘇巧慧跑行程會感到寒冷，她熱情回應「不會啦，掃市場走著就熱起來了。」

    蘇巧慧說，年前走遍新北市各區、各市場跟民眾拜年，希望用最好的心情、精神迎接新年，也感謝最強的「新北隊」站出來，跟在地民眾站在一起。

    針對國中小營養午餐免費議題，新北市府因財政問題暫不跟進。蘇巧慧表示，「如果我當選市長，會立刻來做。不只是免費，還要提升品質、精進供餐制度，讓學生、兒童不只是吃得好，還要吃得營養，這是每個做父母最大的心願」。

    針對媒體民調顯示，若選戰形成「三腳督」局面，蘇巧慧與國民黨籍的台北市副市長李四川平手，民眾黨主席黃國昌排名第三。蘇巧慧回應，她已做好一對一選戰的準備，並照著自己的步驟不斷前進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播