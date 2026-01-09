蘇巧慧率新北隊 板橋黃昏市場掃街

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）集結新北隊，到板橋江寧黃昏市場掃街。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨天下午到板橋江寧黃昏市場掃街，包括立委張宏陸、市議員石一佑、戴瑋姍、張維倩、鄭宇恩、板橋區議員擬參選人李昆穎等人陪同，盼發揮「母雞帶小雞」效果，爭取選民支持。

「新北隊」不畏低溫寒風，沿街發送競選小物「菜瓜布」，並向民眾祝賀「新年快樂」，有支持者比「讚」手勢，還有民眾關心蘇巧慧跑行程會感到寒冷，她熱情回應「不會啦，掃市場走著就熱起來了。」

蘇巧慧說，年前走遍新北市各區、各市場跟民眾拜年，希望用最好的心情、精神迎接新年，也感謝最強的「新北隊」站出來，跟在地民眾站在一起。

針對國中小營養午餐免費議題，新北市府因財政問題暫不跟進。蘇巧慧表示，「如果我當選市長，會立刻來做。不只是免費，還要提升品質、精進供餐制度，讓學生、兒童不只是吃得好，還要吃得營養，這是每個做父母最大的心願」。

針對媒體民調顯示，若選戰形成「三腳督」局面，蘇巧慧與國民黨籍的台北市副市長李四川平手，民眾黨主席黃國昌排名第三。蘇巧慧回應，她已做好一對一選戰的準備，並照著自己的步驟不斷前進。

