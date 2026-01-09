貢寮環保公園、雙溪牡丹 落羽松浪漫

雙溪牡丹落羽松秘境，台鐵列車穿梭。（新北市觀旅局提供）

秋冬限定的落羽松美景正值最佳觀賞期，新北市貢寮環保公園的落羽松逐漸轉為金黃與橘紅色調，與河岸倒影相互輝映，層次豐富的自然景色宛如夢幻畫卷；此外，雙溪牡丹落羽松秘境緊鄰台鐵軌道，遊客可近距離捕捉列車穿梭在落羽松旁的畫面，成為鐵道迷喜愛的景點之一。

貢寮 與濕地、生態池相互輝映

市府觀光旅遊局指出，貢寮環保公園位在貢寮區公所後方，可由貢寮車站步行約十五分鐘抵達。公園以原自然地貌為基底，重新規劃落羽松景觀步道與砌石水道，串聯園區動線，大片落羽松景觀成為秋冬季節最具代表性的亮點，沿著水岸與草坪錯落種植，隨季節轉換呈現金黃、橘紅交織，與園區內濕地、生態池及開闊視野相互輝映，營造層次豐富、悠閒舒適的海線漫遊景致。

請繼續往下閱讀...

新北市觀旅局表示，民眾也可由貢寮環保公園騎YouBike到雙溪牡丹落羽松秘境，位在雙溪火車站與牡丹火車站之間，原本為台鐵改道後留下的腹地，目前種植大片落羽松，園區規劃友善坡道架高觀景平台，兼顧動、植物棲息需求與雨水入滲效率，營造人與自然共融的永續空間。

雙溪 緊鄰台鐵軌道、列車穿梭

雙溪牡丹落羽松的整體景觀隨季節更迭展現不同風貌，入冬後落羽松褪去葉色，枝幹線條更顯分明，筆直挺立的樹木在光影映照下，呈現內斂沉靜的景致，因緊鄰台鐵軌道，遊客可近距離捕捉列車穿梭在落羽松旁的畫面，是鐵道迷喜愛的拍攝景點。

觀旅局說，新北「漫遊山海線」遊程主打低碳旅遊，整合貢寮環保公園、雙溪落羽松秘境、牡丹十三層親水公園以及魚行驛站等景點，以鐵路、公車、自行車等綠色運具連接遊憩據點，打造兼具休閒與深度的旅遊體驗。

貢寮環保公園落羽松與開闊視野相互輝映。（新北市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法