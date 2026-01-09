為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    利澤焚化廠回饋金暫緩動支 五結人抗議

    2026/01/09 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    五結鄉地方人士不滿利澤焚化廠回饋金被凍結，到廠前拉白布條抗議。（讀者提供）

    五結鄉地方人士不滿利澤焚化廠回饋金被凍結，到廠前拉白布條抗議。（讀者提供）

    宜蘭縣利澤焚化廠今年編列四千三百萬元回饋金，因分配談不攏，議會決議暫緩動支。五結鄉地方人士昨到廠抗議，要求十一日前提出解決方案，否則不排除圍廠抗爭。代理縣長林茂盛回應，責付環保局溝通。

    利澤焚化廠位在五結鄉成興村，依據宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例分配回饋金。有多名縣議員要求擴大回饋範圍，凍結今年回饋金預算，縣府須修正回饋自治條例，送縣議會審議通過才能動支，引發五結鄉民強烈反彈。

    數十名抗議人士拉起「不撥回饋金，垃圾不進廠」布條，要求回饋金解凍前，除了五結鄉，宜蘭縣其他十一個鄉鎮巿垃圾車均暫緩進廠。五結鄉村長聯誼會會長林何良說，利澤焚化廠被視為嫌惡設施，設廠二十年來造成空氣污染，五結鄉民以大局為重隱忍不發，如今貿然修訂回饋金自治條例影響五結鄉民權益，無法接受。

    林茂盛說，利澤焚化廠今年招商契約將廠商繳給環保局的回饋金額拉高，縣府期待把餅做大，讓更多村里獲得回饋，但各界對分配比例有不同看法，責成環保局加強溝通。

