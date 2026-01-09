為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    區桂芝受訪罵生腦殘 立委批羞辱

    2026/01/09 05:30 記者林曉雲、甘孟霖／台北報導
    立委吳沛憶昨在立法院教育委員會質詢，點名北一女老師區桂芝（見圖），罵不同意見的學生「腦殘」，是公開羞辱和標籤化學生。（資料照）

    為北一女國文老師

    立委吳沛憶昨在立法院教育委員會質詢，點名北一女老師區桂芝，罵不同意見的學生「腦殘」，是公開羞辱和標籤化學生，明顯違反教學倫理與行政中立原則；教育部次長朱俊彰表示，已多次要求地方政府督導所屬學校落實教育中立與教師專業倫理，教學過程應引導學生建立良好公民素養，而非以不當言行傷害學生。

    教局︰屬言論自由範疇

    台北市教育局發言人鍾德馨表示，教師違反教學倫理一般認定是在課堂中，區桂芝是受媒體訪問發言，屬言論自由範疇。目前並未收到教育部函文或學生檢舉要求調查，若有相關回報，將循程序進行認定。區桂芝則回應，受訪言論並非在學校、課堂所說；立委有很多重要的議題要關心，要把專業放在問政，不應隨無聊的網路言論起舞。

    社群平台「脆」（Threads）流傳網友貼圖，指北一女某國文老師在班群轉傳蔣萬安於雙城論壇的致詞影片，盛讚演講技巧與文稿撰寫佳，質疑將個人政治立場帶進校園，具思想滲透意味，和「政治不入校園」的原則相悖。同校國文老師區桂芝受訪時，質疑發文者可能是冒充北一女學生，行為「腦殘」。

    立委質疑違反教學倫理

    吳沛憶質詢強調，教師可以有政治觀點，但在教育現場是要引導學生理性思辨、討論公共議題，而非透過媒體公開羞辱、標籤化學生，形成公審效果，嚴重傷害學生尊嚴與學習權。質疑區桂芝已觸及教師成績考核辦法中相關規範，要求教育部與台北市教育局正視，主動關心並依法處理。

