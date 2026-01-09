北市寵物公園獨寵狗 貓兔無法放風

台中市北區中正公園設有萌兔專區，台北市議員盼北市府評估打造多元化寵物公園。 （台中市政府提供）

台中有萌兔專區 議員促多元考量 動保處︰貓兔較敏感暫無規劃

台北市寵物登記截至去年止，狗的數量最多達十二萬九二二三隻，其次為貓的十一萬三九五六隻，第三名則是兔子達二六三隻。台北市議員詹為元發現，北市即將設置第廿三座寵物公園，都是以狗為對象，貓、兔子都沒有戶外活動專區，反觀台中市已有一座專屬兔子的戶外活動區域，希望台北市動保處評估打造多元化寵物公園。動保處回應，考量兔子、貓對陌生或具噪音的環境較敏感，暫無規劃計畫。

詹為元提出書面質詢表示，北市的寵物公園都以狗為唯一服務對象，沒有提供其他寵物可安全使用的公共活動空間，動保處須因應城市養兔子當寵物的人口快速增加，補足動保政策與公共空間規劃的不足。市民需要多物種動物友善城市政策，而非僅有「狗狗活動區」的單一設計。

詹為元說，台中市已有一座專屬於兔子的北區中正公園萌兔專區，建議北市評估選定一處合適的公園或河濱設置「兔子友善活動區」，讓飼主也能有合法專屬場地放風家中的兔子。

動保處回應，貓的飼養率僅次於狗，兔子排第三；考量兔子運動量較小，且兔子與貓對陌生或具噪音的周遭環境較為敏感，在戶外活動時，常因行人或行經車輛頻繁，或公園綠地等公眾空間，因出入民眾複雜等多變的環境因子而受到驚嚇，影響健康。

動保處評估，寵物兔、寵物貓適合在安靜穩定的室內環境空間活動，因此暫無規劃設置兔子、貓咪等寵物的戶外放風公園。此外，二〇二四年起持續推廣民間業者參與提供動物友善空間，目前有超過三〇〇間店家，提供寵物貓進入；有五〇間店家提供寵物兔進入。

