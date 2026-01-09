為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市寵物公園獨寵狗 貓兔無法放風

    2026/01/09 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台中市北區中正公園設有萌兔專區，台北市議員盼北市府評估打造多元化寵物公園。 （台中市政府提供）

    台中市北區中正公園設有萌兔專區，台北市議員盼北市府評估打造多元化寵物公園。 （台中市政府提供）

    台中有萌兔專區 議員促多元考量 動保處︰貓兔較敏感暫無規劃

    台北市寵物登記截至去年止，狗的數量最多達十二萬九二二三隻，其次為貓的十一萬三九五六隻，第三名則是兔子達二六三隻。台北市議員詹為元發現，北市即將設置第廿三座寵物公園，都是以狗為對象，貓、兔子都沒有戶外活動專區，反觀台中市已有一座專屬兔子的戶外活動區域，希望台北市動保處評估打造多元化寵物公園。動保處回應，考量兔子、貓對陌生或具噪音的環境較敏感，暫無規劃計畫。

    詹為元提出書面質詢表示，北市的寵物公園都以狗為唯一服務對象，沒有提供其他寵物可安全使用的公共活動空間，動保處須因應城市養兔子當寵物的人口快速增加，補足動保政策與公共空間規劃的不足。市民需要多物種動物友善城市政策，而非僅有「狗狗活動區」的單一設計。

    詹為元說，台中市已有一座專屬於兔子的北區中正公園萌兔專區，建議北市評估選定一處合適的公園或河濱設置「兔子友善活動區」，讓飼主也能有合法專屬場地放風家中的兔子。

    動保處回應，貓的飼養率僅次於狗，兔子排第三；考量兔子運動量較小，且兔子與貓對陌生或具噪音的周遭環境較為敏感，在戶外活動時，常因行人或行經車輛頻繁，或公園綠地等公眾空間，因出入民眾複雜等多變的環境因子而受到驚嚇，影響健康。

    動保處評估，寵物兔、寵物貓適合在安靜穩定的室內環境空間活動，因此暫無規劃設置兔子、貓咪等寵物的戶外放風公園。此外，二〇二四年起持續推廣民間業者參與提供動物友善空間，目前有超過三〇〇間店家，提供寵物貓進入；有五〇間店家提供寵物兔進入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播