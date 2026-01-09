士林標線型圓環「霧煞煞」 大同庇護島「掉漆」

北市士林區大南路、通河東街口突然出現黃色標線型圓環，用路人霧煞煞。（北市交工處提供）

有人以為黃色圓環是停直升機的 庇護島僅5公分高 交工處︰開罰廠商促改正

台北市長蔣萬安上任後推動人本交通，強化交通安全，卻連續被發現標線、庇護島作業不完善；士林區大南路、通河東街口路面突然出現黃色標線型圓環，「另類蛋黃區」引起議論跟不解，議員陳賢蔚批評做半套；大同區承德路、錦西街庇護島僅五公分高，油漆一摸就剝落，議員陳怡君痛批是豆腐渣工程，成為隱形陷阱。台北市交通管制工程處表示，標線型圓環是與會勘後決定，以提升路口紓解效率；庇護島缺失已開罰廠商並要求盡速改正。

議員質疑圓環標線施工前未說明

大南路、通河東街口新劃設的黃色圓環標線，相當醒目，民眾不解用途拍照發布在臉書社團求解，有人留言說「挺傻眼的」，還有人以為是「停直升機的」；也有人認為簡化複雜號誌「很清楚，視線又好」，也有人嘲諷「不會用圓環的，駕照可以剪掉了。」

陳賢蔚表示，標線型圓環有別於民眾認知的圓環樣貌，周邊又未設置可辨識的標誌，也未安排義交人員協助指揮交通，對不熟悉標線的民眾，雨天行經易因不確定正確路徑而緊急煞車，增加打滑風險。且圓環緊鄰建案工地，路型是否足以讓大型車迴轉，不與行人及機車產生衝突，施工前未充分向地方說明，讓在地人憂心。別等到畫線完成、問題浮現才被動補救。

交工處說明，當地非正交路口，加上視距不良，先前以號誌管制，易造成車輛空等；會勘後，決定採圓環方式管制，後續會在中間加設交通桿等設施，也會在附近增設圓環標誌，目前施工中。

庇護島反光立桿螺絲也沒鎖好

另外，承德路、錦西街口的庇護島，議員陳怡君在去年十二月接獲陳情，指施工到一半，只有漆黃色油漆，沒有黑黃線警示也無反光標誌，且只有五公分高，沒有保護行人的功能，甚至有被車輪輾過的痕跡。近日完成施工，陳怡君到現場發現地面黑黃線警示線，隨手一撥大片剝落、反光立桿螺絲沒鎖好，搖晃可隨手拔起，痛批行事草率恐淪交通環境隱形陷阱，尤其附近就有雙蓮國小、成淵高中，如何保障學子安全。

交工處回應，現場勘查確認庇護島高度與設計不符，標線脫落及螺栓鬆動，都已要求廠商盡速改正，未完成施工即撤除交維設施，則依合約開罰施工與監造廠商，限期改善。

大同區承德路、錦西街庇護島，議員陳怡君質疑，剛做好的警示反光線粗糙。（陳怡君提供）

