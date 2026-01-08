為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆跟進北市 營養午餐9月起免費

    2026/01/08 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市要跟進北市，一一五學年度起公立國中小學營養午餐全面免費。（基隆市政府提供）

    台北市政府宣佈營養午餐免費政策，基隆市長謝國樑昨天下午宣布，基隆市將跟進，公立國中小學營養午餐一一五學年度起全面免費，基隆市公立國中小學生約二萬二千名，預估增加經費一億多。

    2.2萬學生估增億餘經費

    民進黨基隆市長參選人童子瑋在台北市宣布後就表態支持學生營養午餐免費，會把「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」納入競選政見。他表示，這幾年市府經費應用狀況，包含普發電動機車、採購白色沙發、鋪設人工草皮等，若進行全面盤點，一定可以擠出錢來。窮不能窮教育、苦不能苦孩子、減低家長的負擔，這是一定要做的事情。

    市府原本未表態，謝國樑昨天到台北市政府與市長蔣萬安見面，請益營養午餐免費的政策後，宣布基隆市也要跟進。

    謝國樑指出，基隆財政狀況已較穩定，整體負債去年底已下降到四十億，市府在財政體質改善後回饋給家長及學童。預估營養午餐免費，每年每名學生的家長可以省下一．四至一．六萬元；市府將結合「在地食材」，帶動基隆農漁業產業發展。

    教育處指出，基隆市國中小學生約二萬二千多人，營養午餐有午餐廚房一餐約七十元、團膳一餐八十元，目前一年預算二．七億元，全面免費後將增加至三．七億元。

