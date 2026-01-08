送舊電鍋給拾荒婦 清潔隊員貪污緩刑

台北市黃姓清潔隊員因將資源回收站內殘值卅二元的舊電鍋轉手贈與拾荒老婦，遭隊上檢舉並被依貪污罪起訴。士林地方法院認為黃男構成職務侵占，但考量其自首、全數繳回、行為輕微且財物價值甚低等因素，判處有期徒刑三月、緩刑二年，並褫奪公權一年，士林地檢署收受判決書，經研議後，決定不提起上訴，全案因此定讞。

判決指出，黃男自一九九〇年起任職北市環保局清潔隊員，負責垃圾清運及資源回收。

二〇二四年七月廿六日傍晚，他在北投資源回收轉運站內，擅自拿取資源回收車上的舊大同電鍋，載回住處確認仍可使用後，於隔日轉贈他人，經法院認定具備「意圖為自己不法所有」之犯意。

侵占品殘值32元 判刑3月

法院依貪污治罪條例第六條第一項，認定黃男行為已構成「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」，而黃男於偵查機關尚未知悉前即主動自首，並繳回全部所得，依法得減輕或免除其刑；但考量其公務員身分及對公務廉潔影響，仍須給予一定刑事制裁，未予免除刑責。

判決亦提及，電鍋殘值僅卅二．五六元，與一般貪污犯罪類型相比，行為情節屬輕微，未造成實質重大損害，遂依法再減輕其刑。由於本案同時具備多項減刑事由，法院採「遞減」方式計算，依法可減刑至三分之二以下。

