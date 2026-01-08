黃仁勳月底來台 北市府籌科技感創意簽約

輝達執行長黃仁勳月底將來台，圖為去年十一月來台快閃行程。（資料照，記者陳逸寬攝）

輝達執行長黃仁勳將於廿九、卅、卅一日來台出席輝達台灣員工尾牙，預料也會出席輝達進駐北投士林科技園區（北士科）與台北市政府的簽約，台北市副市長李四川表示，將配合黃仁勳的時間安排簽約日期。簽約儀式不會太僵硬，會朝有創意、科技的方式規劃，還會準備士林夜市美食。而輝達台灣總部的建築設計已由知名的姚仁喜建築師承接。

排定29至31日 參加台灣輝達尾牙

黃仁勳在美國消費性電子展（CES ）受訪表示月底將到台灣，蔣萬安昨再度以電子郵件向他邀請出席簽約儀式，並打算帶黃仁勳到T17、T18看看走走，了解周邊的環境，或到旁邊的土地公廟拜拜祈福。

端上士林夜市美食 T17、T18看看走走

李四川表示，與輝達簽約前要先完成投資計畫書審查、都市計畫變更；輝達的投資計畫書預計月中送北市府審查，月底前會審查完畢；都市計畫變更公展今（八）天結束，沒有人提出比較困難的疑問，廿六日召開都委會審議，應該可以順利完成，經濟部也已核准輝達子公司成立。屆時黃仁勳回台參加公司尾牙，應該會很樂意來參加簽約。

輝達台灣總部建築 姚仁喜設計

李四川表示，簽約儀式在兩個月前開始籌劃，根據與黃仁勳幕僚的協調，將不會是僵硬的在桌上簽約的形式，會規劃比較創意、有科技感，包括帶他去T17、T18現場看看，也邀請輝達台北的員工去看看新的辦公室（位址），確切的時間還要配合黃仁勳安排。他透露，黃仁勳希望台灣總部較美國總部精進，找了台灣知名的姚仁喜建築師承接建築設計。姚仁喜到美國看過輝達總部，也與他見了幾次面，修改的內容都會納入都委會檢討。

至於周邊的交通問題，李四川表示，科學園區已經從過去封閉式、分散式、網際進化到智能，已委請美國賓州大學副教授，結合成大、顧問公司，從交通、生活、產業方向做一個完整的智能科學園區規劃，包括先試辦無人駕駛；捷運的規畫除了往北市，也會進入社子島，連接社蘆大橋到新北市蘆洲捷運站。

