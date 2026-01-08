（台北）營養午餐有些孩子不愛 家長擔心浪費

台北市長蔣萬安日前宣布，國中、小營養午餐免費，預計嘉惠十八萬學子，而台北市目前清寒學生營養午餐補助人數總計一．七萬人。教育局長湯志民說，此項政策約需廿多億元，財源預計爭取財劃法多出的統籌分配稅款，編列於今年度第一次追加減預算當中。不過，並非所有民眾都對政策埋單，有家長就認為，許多小朋友不愛吃營養午餐，質疑政策買票。而湯志民也透露，目前約有兩成學生其實並沒有食用營養午餐。

目前2成學生沒吃營養午餐

蔣萬安宣布免午餐免費政策後，立刻於社群平台上引發民眾與家長討論，有民眾發文表示，現行營養午餐使用者付費，桶餐廠商按照繳費人數分配午餐的量，如全面開放免費，是否桶餐廠商菜量要達到全校人數？如果部分孩子覺得營養午餐很難吃，有人選擇自己帶便當，或是自己去合作社買東西吃，桶餐的廚餘會不會反而更多？就算有事先調查參加人數機制，還是有可能因為免費，就算沒有要吃營養午餐也先報名再說，可能造成浪費。

許多家長也紛紛表達認同指出，家中小孩認為營養午餐不好吃，寧願下課回家再吃，政策立意也許良好，但相關資源應該更加著重於拿來補助經濟弱勢同學；一名陳姓家長指出，自家小孩平常就因為口味不合沒在吃營養午餐，政府如果有多餘經費可用於更迫切的校舍改建，更能嘉惠到所有學子。

此外，根據市府財政局上月於議會財建委員會進行的財劃法統籌分配稅款報告中，並未列入此項預算，關於教育預算僅有廿億元撥補於校舍改建。

