北市營養午餐免費未編預算 挨批政策買票

議員質疑草率公布、沒規劃沒配套 蔣萬安︰討論很久 會追加預算

市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費，正值今年度總預算案在議會審議期間，卻未見相關財源編列，民進黨籍議員何孟樺、許淑華質疑政策買票，民眾黨籍議員陳宥丞說，「前期沒規劃，後期沒配套，苦了基層」；國民黨籍議員張斯綱說，從政治面來看，是向中央喊話，儘快將該給的錢給地方，讓地方政府好好施政。蔣萬安表示，討論很久，不斷跟各局處交換意見，會以追加預算方式，最快於九月上路。

市府重大政策說帖、施政報告 都沒這項

陳宥丞說，生生喝鮮奶政策很好，上路時也發生配套不足問題，現在營養午餐也是，已有很多國中小老師反映，各校午餐收費標準不一，會不會有公平性問題？以前有各校、各區處理，現在由教育局統一招標，運送、廚餘回收會不會有問題？各校沒有收到指引，缺乏事先溝通，擔心好事變壞事。且不管是本會期的市府重大政策說帖，或蔣萬安的施政報告，都沒有這項政策，「前期沒規劃、後期沒配套、苦了基層」。

擬用統籌分配款 但去年規劃報告沒提

何孟樺也說，該政策沒編預算也沒放入施政報告，卻在選舉年突然宣布，讓人有「三年一事無成、一朝政策買票」之感；即便是政策買票，也不知道廿億的財源在哪？教育局長湯志民說要從新增的統籌分配款裡爭取，但市府去年十二月提供給市議會的新增統籌分配稅款規劃報告，給教育局的廿億是要改建老舊校舍，預算在哪裡？

何孟樺批評，「市長的口號滿街跑，市府的職員被嚇跑」，去年十月底宣佈「校校有公托」，沒場地、沒經費、政策八字沒一撇，搞得社會局與教育局人仰馬翻，花了兩個月才勉強擠出在十二區各一所學校增設公托，何時能達到「校校有公托」？現在新提出的營養午餐全面免費，又與一個月前的經費規劃互相衝突，這樣的領導力適合繼續當市長嗎？

選舉年突然宣布 追加預算規避議會監督

許淑華說，全力支持讓孩子吃得好，但好的政策應以整體施政為考量，提早規劃，跟市議會報告，而不是突然宣布，沒有任何討論，用追加預算方式規避監督；蔣萬安三年任內都超徵稅收，早就可以推，卻在選舉年宣布，且未事先編足預算，讓人懷疑是政策買票？

張斯綱則說，從政治方面來看，這項公開宣示要把錢用在照顧小朋友身上，也是向中央喊話，希望能儘快將該給的錢給到地方，讓地方政府來好好施政。

